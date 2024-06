Z festivalu Rock for People 2024 | Video: Zdeněk Hejduk

Historicky nejvíce milovníků hudby dorazilo v pátek večer. Nejdříve na anglické Bring Me The Horizon, kteří připravili set plný nejen hudby, ale i vizuálních efektů a na pódiu postavili patrovou scénu a poté především rock punkové Sum 41, na jejichž strhující výkon stáli fanoušci až daleko na runway vedoucí k další scéně.

K tahounům festivalu patřili pochopitelně elektroničtí The Prodigy, kteří v historii festivalu zahráli již dvakrát, další navrátilci američtí punkeři The Offspring, hvězdní P.O.D., australští tvrdí hoši Parkway Drive, sólový projekt kytaristy Slayer Kerryho Kinga nebo starý dobrý bigbít hrající The Darkness. Přestože pořadatelé z agentury Ameba jdou cestou především dovážení světové muziky a nasvícení nových talentů, v seznamu vystupujících nechyběly ani tuzemské formace. Celé dvě hodiny na jednom z hlavních pódií patřily pardubické Vypsané fiXe, která tak oslavila třicáté narozeniny a na hudební večírek si pozvala gratulanty sahající od hokejisty Jiřího Hrdiny či ředitele festivalu Michala Thomese, kteří si s nimi zahráli na kytary každý dvě písničky, až po hudebníky Xaviera Baumaxu, Veroniku „Supici“ Borovkovou ze Tří sester nebo Petra Fialu, frontmana Mňágy & Žďorp. Ta, přestože hrála ve stanu v čase patřícímu na největším pódiu hvězdným Bring Me The Horizon, jej zaplnila a jejich nesmrtelné hořko sladké písničky si zpívali všichni.

Z festivalu Rock for People 2024 | Video: Zdeněk Hejduk

Perfektní atmosférou to žilo třeba i v půl druhé nad ránem v Conference stage, kde PKF Covers přehrávali v komorním složení se smyčci a dechovými nástroji pecky světového rocku a diváci je zpívali s nimi. Nechyběl ani tradiční koncert pro místní seniory, jimž zazpíval Petr Spálený s Miluškou Voborníkovou za doprovodu Apolla Bandu a mladí fanoušci vytvořili takovou atmosféru, že mnohým přítomným vehnala slzy do očí. Ve festivalovém mumraji se neztratili ani regionální hudebníci.

Již několik let funguje táboráková stage, kde u ohně letos bavila rockem i country kolínská kytaristka a zpěvačka Sabina Uxová, coby vítěz soutěže si za slušné fanouškovské podpory zahrála i čáslavská Civilní obrana. Kromě muziky čekaly v programu také besedy, přednášky, výuka tance, cvičení, několik párů se rozhodlo na festivalu uzavřít svatbu, nechyběla letecká show, akrobatické vystoupení členů skupiny La Putika a mnoho dalšího.

To vše se odehrávalo v absolutně čistém areálu, k čemuž pochopitelně přispívají i zálohované kelímky na všechny nápoje včetně plechovek a nekonečná práce brigádníků. Vzhledem k tomu, že festival vznikl v Českém Brodě, hodně členů realizačního a podpůrného týmu pochází z Kolínska a v Hradci Králové tak tráví originální dovolenou.

Z festivalu Rock for People 2024 | Video: Zdeněk Hejduk

Koncerty Yungbluda, The Darkness a Pendulum ukončily v noci ze soboty na neděli devětadvacátý ročník festivalu Rock for People v Hradci Králové. Ročník, který jej definitivně povýšil do šlechtického stavu a dal mu dobrou výchozí pozici k tomu být při letošním bilancování festivalem nejúspěšnějším. Byl dobře připravený a přálo mu štěstíhe Offspring, The Prodigy, Bring Me The Horizon, Sum 41, P. O. D., Brutalismus 3000 nebo Palaye Royale, kteří byli poslední den odhaleni jako překvapení, ti všichni přítomným divákům jasně demonstrovali, že být na letošním Rock for People nebyl promarněný čas ani vyhozené peníze.

Přitom v roce 2012 stál festival před krachem. Přišedší orkán tehdy nedovolil americkým Faith No More, hlavní hvězdě ročníku, vystoupit, a tak odjeli s honorářem a bez práce, aniž by si to tak přáli, a pořadatelé sčítali škody. Od dalšího roku se však festival pomalu zvedal. Jednou to bylo lepší, jindy horší a následně přišel covid-19 a vše bylo zase mizerné.Foto: Rock for People/Vojtěch Mervart

Yungblud se postaral o jeden z vrcholů festivalu

Jenže potom se začalo dařit. Letos dorazilo rekordních 40 tisíc diváků a ti dostali vše, co by na velkém a dobrém festivalu dostat měli. Skvělý program, z něhož vypadl jen nemocný Corey Taylor, výborné počasí, s očekávanou výjimkou v podobě chladných nocí, čistý areál, v němž nebylo třeba brodit se odpadky, protože je brigádníci průběžně odklízeli, cílevědomé finanční partnery akce a péči pořadatelů, kteří milují hudbu, festival i jeho návštěvníky. Pravda, být čtyři dny v Parku 360 odkázán na koupi stravy přímo tam, byl malý pokus o ekonomickou sebevraždu.

Z festivalu Rock for People 2024 | Video: Zdeněk Hejduk

Lidem ale nikdo nebránil vyjet do města a nakoupit si v něm jídlo za částky poloviční, než za jaké je stánkaři prodávali na festivalu.Přitom přijelo dost těch, kteří berou čtyři dny na Rock for People jako dovolenou a peníze na ně si zkrátka nastřádají. Kromě toho se v poslední době zdražuje všechno. Třeba světové hudební hvězdy už dávno nekoncertují za honoráře, za něž hrály před covidem. Dnes jsou násobně vyšší.

A také tu letos byli i festivaloví andělé strážní, kteří se nenápadně zjevovali, bylo-li třeba. Na sobotním koncertu Petra Spáleného a jeho Apollo Bandu zazněla nejslavnější česká pohřební písnička Až mě andělé, při které se přihlásili nejenom v jejím názvu, nýbrž i tak, že spojili mladé publikum s důchodci, kteří byli pořadateli na Spáleného koncert pozváni, a vytvořili nevídané generační souznění.