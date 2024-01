/FOTO, VIDEO/ Po čtyřech plesech, cestovatelské besedě a několika školeních či setkání starostů se osmnáctý den v novém roce rozezněla kolínským městským společenským domem konečně i koncertní muzika. Letošní primát startující skupiny patří jihočeské folkrockové Epydemyi, která má ale kořeny v Kolíně.

Z koncertu kapely Epydemye. | Video: Zdeněk Hejduk

Mirek Vlasák, zpěvák, kytarista, skladatel a manžel zpěvačky a hráčky na kontrabas Lucie, je Kolíňák. Fanoušci si jej pamatují coby frontmana rockové kapely dŘevěná včela či polovinu folkového dua Tata Mia. Na jejich seznámení či soužití také padalo v průvodní řeči spousty vtipných narážek bavící zaplněný sál.

Lucie Vlasáková, která především měla na starosti promluvy mezi písničkami, také zdravila známé tváře v publiku: „Vidím Pardubice, Kutnou Horu i z hor jste sem doklouzali,“ narážela na sněžení a námrazu, které některým vzdálenějším účastníkům nakonec zabránily v návštěvě.

Zdroj: Zdeněk Hejduk

Epydemye má dar napsat písničku s vážným textovým sdělením, která nešustí papírem, ale přitom ji doprovází muzika skočná, veselá, nakažlivá a zpěvná. Ne nadarmo za desku Kotlina dostala kapela cenu Anděl v kategorii folk & country. Z tohoto ceněného alba zazněly třeba skladby Tři králové, Milada či Trumpeta přibližující temné stránky našich dějin.

„No, a tak to dopadlo, Kristýna má písničku a já Mirka,“ bavila Lucie publikum úvodem k další písničce s oním dívčím jménem. Legrace byla i okolo skladby Farmář, v níž se zpěvák vyznává z odchodu z korporátu na farmu. „Mirek dělal tady v TPCA, kdo jste tady z toho korporátu,“ vtipkovala Lucie. „A to nám tady říkali, že v Kolíně se chodí jen na rockové kapely a travesti show a ono tu zabírá i country,“ pochválila, když se přítomní fanoušci roztleskali do rytmu melodie tohoto žánru.

Na závěrečné hity Milé děti a přídavkovou Nikdy neříkej nikdy se konečně někteří fanoušci nahrnuli pod pódium, aby se roztančili. Úplně poslední skladba večera pak patřila Miroslavu Vlasákovi seniorovi slavícímu kulaté narozeniny, a to i s vyznáním z pódia coby nejlepšímu otci i tchánovi. Přítomni byli i oba vnuci. Pak už se hudební manželé i další kytarista Honza Přeslička a bubeník Tomáš Hobzek vydali mezi fanoušky, aby jim podepsali zakoupená CD, objali či jen tak neformálně pohovořili.

Hudební start do nového roku se ve společenském domě rozhodně povedl a pro další následovníky nasadil kvalitativní i návštěvnickou laťku hodně vysoko.