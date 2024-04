Fotosoutěž je určena pro všechny, kteří rádi fotí, a chtějí, aby jejich fotografie dělaly radost i jiným lidem.

Snímky bude hodnotit porota, každý porotce vybere jednu vítěznou fotografii a stane se jejím patronem. V porotě usedne ředitel Městského společenského domu v Kolíně Zdeněk Hejduk, ředitel Městského divadla v Kolíně Luboš Růžička, členka představenstva Energie AG Kolín Lenka Petrášková, provozní ředitel divize Voda Energie AG Kolín Václav Hošek a ekonomická ředitelka Energie AG Kolín Martina Vojtěchovská.

„Těšíme se na každou z vašich fotografií, které posoudíme opravdu velmi zodpovědně. Chceme vybrat pět za nás nejpůsobivějších fotografií,“ vzkazuje za členy poroty patronka soutěže Lenka Petrášková.

Oceněno bude celkem pět porotou vybraných fotografií finanční odměnou 2000 korun za fotografii. Oceněné fotografie budou ke zhlédnutí na webu společnosti a také budou vystaveny v prostorách administrativní budovy společnosti Energie AG Kolín.

Pravidla soutěže

* Soutěž je určena pro všechny, kteří rádi fotí. Vztahuje se i na zaměstnance společnosti.

* Každý soutěžící může zaslat i více fotografií.

* Fotky zasílejte v co nejvyšší možné kvalitě snímku.

* Na fotografie v digitální podobě se budeme těšit do 31. května 2024 na adrese: fotosoutez@energiekolin.cz.

* Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, kontakt (e-mail, telefonní číslo), Váš název fotky, místo pořízení fotografie.

* Podepsáním „Souhlasu se zpracováním osobních údajů a užitím autorských práv“ udělujete souhlas společnosti Energie AG Kolín a.s. s jejím použitím v rozsahu, který je uveden v příloze těchto podmínek. Podepsaný souhlas musí být zaslán/předán organizátorovi spolu se soutěžní fotografií (dostačující je elektronická varianta podepsaného dokumentu), jinak bude účastník soutěže vyloučen. Pro více fotografií téhož účastníka stačí jeden souhlas.

* Vyhrazujeme si právo použít zaslané fotografie na propagaci soutěže a různé nekomerční aktivity.

* Vyhrazujeme si zároveň právo nevybrat uvedený počet fotografií nebo změnit pravidla soutěže v jejím průběhu.

* Organizátor je oprávněn soutěž úplně zrušit bez výběru vítěze nebo bez náhrady.

* Oceněno bude celkem pět porotou vybraných fotografií finanční odměnou 2000 Kč za fotografii. Odměna bude vždy autorovi vyplacena dle písemné dohody na bankovní účet nebo v hotovosti.