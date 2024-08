Jeden z organizátorů Petr Fořt naznačil, že letošní program bude opravdu rozmanitý. „Mezi letošními headlinery najdeme zpěvačku Anetu Langerovou, která si zde připomene své legendární první festivalové vystoupení před dvaceti lety, jež proběhlo právě v Českém Brodě. Fanoušky potěší písničkář a herec Tomáš Klus, slovenská poprocková stálice No Name a energičtí, humorem místy až nekorektním prýštící Horkýže Slíže nebo crazy metalová kapela Trautenberk," řekl.

Dále vystoupí Wohnout, John Wolfhooker či Electric Lady. „Nové tváře v seznamu účinkujících zastupují crossoverové duo Goofy Cow, desetičlenná funky a R&B sestava Celest & Charles a mladá kolínská kapela Hihead, která vloni vyhrála soutěž Toyota Beat Fest,“ doplnil Petr Fořt. Ty, kterým se ještě nebude chtít domů, bude na závěrečné party bavit DJ Repro.

Snahou organizátorů je nabídnout fanouškům domáckou atmosféru. „Takovou, kterou jsme zažívali během prvních open air festivalů před více než dvaceti lety. Samozřejmě s vysokým návštěvnickým komfortem ve všech ohledech. Komorní areál je vstřícný i pro rodiny s dětmi a běžně se u nás setkává hned několik generací,“ dodal Fořt.

Festival Brod 1995. | Video: Zdeněk Hejduk

Festivalová brána se v sobotu 17. srpna otevře v pravé poledne. Základní vstupné na festival je v předprodeji za 900 korun, juniorské vstupné do 17 let za 600 korun. V den konání akce budou vstupenky v prodeji za 990 Kč v základní kategorii a za 700 korun pro juniory.

Letošní novinkou je zvýhodněné parta vstupné 5+1 zdarma, které je však možné koupit pouze v předprodeji, aktuální cena za šest vstupenek je 4 500 korun. Děti do 10 let a senioři nad sedmdesát let mají vstup zdarma. Parkování mají návštěvníci v ceně vstupenky. Více informací a vstupenky na www.brod1995.cz.