„Někteří napjatě čekali, co prodají, jiní se do toho položili s vervou a další si pohodově hověli u svých dek a užívali si dopoledne v parku. Pestrost zboží i lidských nátur je pro blešák v Kolíně prostě typická,“ pokusila se o charakteristiku prodávajících Zuzana Křivánková, jedna ze dvou organizátorek. Tradičně nejvíce bylo v nabídce oblečení, a to převážně dětské, prodávaly se knihy, nahrávky filmů a muziky na kazetách, CD i vinylových deskách či všechny možné varianty skla.

V nabídce byly i zajímavosti a další předměty jako dětská skluzavka, rotoped, který prodávající kupujícímu ochotně dovezl až domů, stará jízdní kola, psací stroje, sadba rajčat, busta Julia Fučíka nebo vlastní výrobky jako jsou šperky, čelenky, svíčky z voskových zbytků či háčkované hračky.

„Dvě holčičky měly stánek s domácí limonádou, chlapec si otevřel tvořící dílničku a učil děti vyrábět šperky z korálků, šestiletý Bořek nabízel masáž za deset korun, dva kluci chodili uličkami a vyvolávali své zboží i s cenami přímo do davu. Děti mají často odvahu, kreativitu a nebojí se ani nabízet, ani smlouvat - a dospělí by se od nich někdy mohli inspirovat. Blešák je příležitost pro rodiče podpořit finanční gramotnost dětí. Často říkají, že děti tam získají přímý zážitek toho, že peníze musí nejdříve vydělat, aby je mohly utratit,“ popsala Zuzana Křivánková, která ocenila i přítomnost cizinců:

"Jsme rádi, že k nám chodí i lidé, kteří se do Čech přistěhovali z jiných zemí. Maminka s dvěma dcerkami z Ukrajiny si otevřely koutek s krásnými zákusky. O kvalitách jejich medovníku mi přišli vyprávět postupně tři lidi. Na webu asi zřídíme sekci v angličtině, protože pro cizince je v České republice obvykle těžké zapadnout a najít si příležitosti, kde se seznámit. My můžeme být jednou z nich," říká.

S největší pravděpodobností si budou muset účastníci blešáku zvykat na nové prostředí, park v centru města se chystá město předělávat. "V srpnu budeme v parku u medvědů, u restaurace Stap. Doporučujeme ale všem sledovat náš web a Facebook, kdyby se místo nebo podmínky z nějakého důvodu měnily," upozorňuje Zuzana Istenčinová, která pro Blešák mimo jiné obstarává všechna povolení a zábor. "Původně jsme už neměli být v parku ani teď v květnu. Ale s pracemi se ještě nezačalo, a tak jsme rádi zůstali doma,“ dodává s tím, že na to, jestli a jak nové místo osvěží atmosféru kolínských blešáků, se těší.

Ani tentokrát nechyběla pestrá nabídka občerstvení, neprodané zboží, s nímž se prodejci nechtěli vracet domů, si odvezla organizace Dítě a kůň z Miskovic, která mimo jiné poskytuje sociální a nízkoprahové služby potřebným lidem.