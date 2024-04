/VIDEO, FOTO/ Na konci března nečekaně ve věku sedmačtyřiceti let zemřel Pavel Konývka, chlapík dobrého srdce známý nejen ze svého povolání u kolínských vodohospodářů, ale i z místních kulturních akcí, kde pomáhal coby pořadatel. Zanechal po sobě manželku a malého syna Pavlíčka.

Benefiční koncert dvou kapel odstartoval finanční sbírku pro malého syna zemřelého Pavla Konývky. | Video: Zdeněk Hejduk

Přesně v den, kdy Pavlíček slavil své druhé narozeniny, k nimž mu přišla s dárkem pogratulovat i místostarostka města Iveta Mikšíková, uspořádal v kolínském sále Na Zámecké bratranec Pavla a známý kolínský zpěvák Petr Konývka benefiční koncert.

„Pavel nás nečekaně opustil, a tak přijďte podpořit zejména jeho malého syna Pavlíčka a manželku Kristýnu. Naši pomoc a podporu budou potřebovat,“ zval muzikant na sociálních sítích.

Ve dvouhodinovém koncertu zahrály dvě kapely, tu první pojmenovanou Sorry For The Blues, tvořili muzikanti z Liberce, Kutné Hory a Kolína a dle názvu přehrávali především blues.

„Nehrálo se moc dobře, v úvodu podvečera zazněl emotivní projev a blues je už od základu smutná muzika,“ vyznal se kolínský kytarista Roman Čermák, kterého hudební fanoušci znají z mnoha jiných seskupení, především pak ze skupiny Los Utřinos.

Klávesista následující kapely Mahlzeit Tomáš Tesař si legendární blues Nebeská brána s textem Petra Kalandry střihl s nimi. S Mahlzeitem pak především zpívá Petr Konývka, který potěšil zaplněný sál, upravený k sezení do řad i u stolů, repertoárem sestaveným především ze zahraničních hitů, ale zazněly i skladby Tančíš sama a závěrečná Stokrát chválím čas z repertoáru Karla Gotta, na kterého je Konývka specialista.

Repertoár byl v tomto případě ale vedlejším, důležité bylo, že se sešli kamarádi, přátelé i příbuzní zesnulého Pavla, zavzpomínali na něj a finančně podpořili jeho ženu Kristýnu a syna Pavlíčka. Ten večer byla odstartována finanční sbírka na platformě Donio, bylo možné přispět i přímo na místě.

„Během koncertu se na účet na platformě Donio připsalo necelých padesát tisíc korun, velmi pěkná je i částka vybraná formou dobrovolného vstupného na koncert. Ta bude osobně předána Pavlíčkovi a jeho mamince. Všichni jste dnes ukázali, že i když osud nepřeje, nejsme na to sami,“ napsal na facebookový účet Petr Konývka. Na účet donio.cz/srdcem-pro-pavlicka lze přispívat až do dvacátého června.