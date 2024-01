/FOTOGALERIE/ Již 4. ročník běžeckého závodu pro malé i velké Poříčanské Jelito se uskutečnil v Poříčanech na Kolínsku v sobotu 27. ledna.

4. ročník závodu Poříčanské Jelito, Poříčany, sobota 27.1.24. | Foto: Václav Šolta

Už od 8. hodiny ranní to v parku před místní Základní školou žilo. Závod byl letos nově součástí Postřižinské běžecké ligy.

Jako první vyběhly na trať o délce 50 metrů děti do 5 ti let. Další se na start postavili závodníci od 6 do 8 let, kteří běželi trasu 440 metrů. Dále závodníci 9 až 11 let, ti měli dráhu 620 metrů a běžci 12 až 15 let uběhli trasu 1240 metrů. Každý dostal sladkou medaili a bohaté ceny. V 11 hodin odstartoval hlavní závod, při kterém se běželo 10 kilometrů a po 10 minutách byl odstartován závod na 5 kilometrů.

V cíli nechybělo ani občerstvení ve formě jelita, jitrnice, koláče a teplého čaje. Po doběhnutí posledního běžce proběhlo vyhlášení výsledků v místní sokolovně a nechybělo ani vyhlášení tomboly. Výsledky naleznete na webu poricanskejelito.cz.