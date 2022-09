Z hlavního vchodu vychází mladá maminka s holčičkou, druhého, tříletého potomka má v náručí. „Stěhuje se sem hodně lidí, místa ve školce nestačí. Teď má vzniknout dětská skupina, ta už by to mohla, myslím, pokrýt,“ soudí.

Cerhenice mají poměrně nedávno otevřenou novou mateřskou školu, vznikla jako moderní vybavená novostavba se zahradou, dětským hřištěm a dalším příslušenstvím na zelené louce na konci obce směrem na Dobřichov. První děti tam začaly chodit v září 2018.

Výběrové řízení na novostavbu

Uběhly čtyři roky a při prvním běžném zápisu se letos do školky nedostalo 15 dětí z Cerhenic a dalších 10 ze sousedních obcí. Nedávno proběhl dodatečný zápis poté, co se podařilo navýšit kapacitu školky. „Na tříleté děti z Cerhenic už se nyní místo dostalo,“ potvrdila ředitelka mateřské školy Petra Málková. Připustila však, že se mezitím ozvali další rodiče, kteří se do Cerhenic nově přistěhovali nebo stěhují, a na jejich děti už školka místo nenašla. Aktuálně má školka tři třídy – včeličky jako předškolní třídu a berušky a sluníčka pro děti ve věku tři až pět let.

Podle starosty Marka Semeráda se městys letos snaží o dva kroky. „Zvýšili jsme kapacitu mateřské školy ze 72 na 84 dětí. Ale městys se dál rozvíjí. Předpokládáme a demografický vývoj to potvrzuje, že dětí bude přibývat, chceme proto vybudovat dětskou skupinu. Momentálně jsme již vyhlásili výběrové řízení na firmu, která prostory pro dětskou skupinu systémem design and build vyprojektuje a postaví,“ uvedl starosta.

Lídři kandidátek



V Cerhenicích jdou letos do voleb dvě sdružení. Lidé pro Cerhenice s podporou SPD a Máme rádi Cerhenice.



Lidi pro Cerhenice vede poštovní úřednice Romana Ležalová, jež je na kandidátce jediná členkou SPD, ostatní jsou bez politické příslušnosti. Druhou pozici na kandidátce má inspektor plynárenských zařízení Milan Ležal, na trojce je zástupce vedoucího provozu Karel Charouzek. Kandiduje také operátorka výroby Zdeňka Ležalová, strojní údržbář Milan Ležal nebo řidička vysokozdvižného vozíku Jitka Ležalová.



V čele sdružení Máme rádi Cerhenice stojí starosta Marek Semerád, na druhé pozici je místostarosta Aleš Kobliha, na třetí místostarostka Lenka Mlynářová. Na listině voliči naleznou také například velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Pavla Kuna, školníka Bořivoje Jandu, ředitele nové ZUŠ Cerhenice Luďka Kinkala či správce vodovodu Petra Růžičku.

Novostavba pro dětskou skupinu by měla pojmout 24 dětí a bude stát vedle současné mateřské školy v lokalitě zahradního hřiště, které se stane i hřištěm pro ni. Hned opodál je les Boreček, měnící se na lesopark, neb třeba dřevěné bludiště. Děti budou mít terasu s výstupem na zahradní hřiště, kde se doplní další hrací prvky přístupné samozřejmě i pro veřejnost. „Podle demografického vývoje by kapacita skupiny měla na další rozvoj obce vystačit,“ dodal starosta.

Že se nyní v ročnících 2020 a 2021 narodilo více dětí, lze soudit o podle počtu, který v městysi zvou na vítání občánků. „Za 2020 jsme vítali 35 dětí, teď už při prvním letošním vítání dalších 12. Dřív to bývalo tak do 15 za celý rok. K vytvoření dětské skupiny se všichni přikláníme,“ uvedla místostarostka Lenka Mlynářová.

Dvě třídy a široké zázemí

Projekt na budovu dětské skupiny vytvořily architektky Nella Raková a Veronika Koubová. Jedná se o přízemní stavbu s hrubou podlažní plochou 172,27 metru čtverečního. Hlavní je plocha herní místnosti. Objekt je koncipovaný pro dvě třídy, hlavní vstupy do dětských skupin jsou oddělené. Mezi další provozy k dětské skupině patří šatna, hygienické zázemí pro děti se sprchou, zázemí pro učitelky s vlastním hygienickým zázemím, úklidové místnost, sklad na lůžka a výdejna jídel s výdejním okénkem na společnou terasu. Také herní místnost bude nabízet možnost vstupu ven na krytou společnou terasu pro obě třídy.

Jak architektky v projektu uvádí, investor si přál zakomponovat prvky dřevěného obložení, které reagují na místo, ve kterém se stavba bude nacházet. Fasáda je navržená s viditelnými rámy a doplněna dřevěným vodorovným obkladem. Dominantním prvkem jsou barevné lamely tvořící terasu objektu. Rámy oken a dveří jsou navrženy v odstínu šedá – antracit. Rovněž viditelné rámy modulů a konstrukce pro zastínění by měly být v této barvě.

V dětské skupině by měly působit dvě učitelky a budova následně přejít pod správu mateřské školy.

Komentář: Doprava, voda, náměstí… Ale hlavně děti



Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková.Zdroj: archiv Jany MartinkovéKaždému z voličů je bližší jiné téma. V Cerhenicích se hovoří například o dopravě, městys se snaží ve svých ulicích prosadit zákaz vjezdu těžkých nákladních vozidel, zatím se to podařilo v Cerhýnkách, které pod správu městyse spadají.



Někdo hovoří o regulaci režimu vody, která za vydatných dešťů dokáže udělat pěknou neplechu. O projektu optimalizace vodního režimu v Cerhenicích a revitalizaci vodního toku Káča se hovořilo zrovna na posledním zasedání zastupitelstva.



Zmiňují se také témata bezpečnosti chodců, což ostatně s tou dopravou pochopitelně souvisí, nebo třeba revitalizace náměstí Míru. Ale nejvíce lidí připomnělo umisťování dětí do školky. Však také spousta obyvatel obyvatel právě toto řeší, ať už pro své děti, vnoučata, neteře, synovce. A opravdu, když se člověk projde po obci, uvědomí si, že potkává dost mladých maminek s kočárky nebo babiček pyšně vedoucích na procházku svá vnoučata.



Za posledních deset let se jen jednou stalo, že v městysi klesl počet obyvatel, a to v roce 2015 o deset. Tehdy byly Cerhenice na 1650 obyvatelích. Od té doby počet obyvatel rok co rok roste, a to nezřídka i o několik desítek. K letošnímu první lednu překročil počet obyvatel 1800, a to tam ještě všichni nově přistěhovalí obyvatelé nemusí mít hned nahlášený trvalý pobyt. Nejmenší město okresu Kolín – Zásmuky - má něco málo přes dva tisíce obyvatel.



Když jsem poprvé viděla vizualizace, jak by se mohlo přeměnit cerhenické náměstí, říkala jsem si – hezké, hezké, ale takové spíš městské než venkovské. A ejhle. Ono už se o změně Cerhenic z městyse na město, s výhledem samozřejmě do vzdálenější budoucnosti, začíná maličko mluvit. Jen věřím, že ve starých částech obce se povede původní ráz zachovat.



Jana Martinková, redaktorka Kolínského deníku

