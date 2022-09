Zato nemalá část obyvatel města ano. A už dlouho. „Možnost koupání tady chybí. Spousta lidí by ji využila, to je jasné, hlavně pro děti,“ říká mladá maminka projíždějící s kočárkem kolem rybníka. „Já jsem ani nezažila, že by v Brodě fungovalo koupaliště. Tedy zažila, ale byla jsem ještě úplně malá, takže jsem ho neokusila. Teď občas zajedeme do Kolína nebo do Úval,“ dodává.

Původní koupaliště v Českém Brodě na Kutilce, kdysi krásný sokolský areál slavnostně otevřený v roce 1938, zdobila socha sokola na vysokém sloupu, nechyběly skluzavky a další atrakce odpovídající době vzniku plovárny. Jenže jak šel čas, začalo koupaliště chátrat a ve výsledku nefungoval už posledních dvacet let. A podle toho také vypadalo.

Lídři kandidátek

O přízeň voličů se v Českém Brodě bude v komunálních volbách ucházet sedm politických stran, hnutí a jejich seskupení. Českobrodskou ODS vede do voleb starosta Jakub Nekolný. Společnou kandidátku ANO 2011 a nezávislých kandidátů vede pracující senior Václav Hájek, sdružení Českobroďák architektka Markéta Havlíčková, KSČM expedient Boris Podhorský. Lídrem uskupení Lepší Brod - společné kandidátky TOP 09, Starostů a Nezávislých kandidátů je místostarosta města, advokát Tomáš Klinecký. Další koalicí je Pro Brod – koalice KDU-ČSL a hnutí Nestraníci, v jejímž čele stojí ředitel základní umělecké školy, sbormistr Tomáš Charvát. Lídrem Přísahy a Nezávislých je tajemník hnutí Přísaha Libor Žofka (OSVČ). Celkem budou voliči vybírat ze 143 kandidátů, mezi nimi je zhruba třetina žen - jednapadesát.

Stále se uvažovalo o jeho obnově. V roce 2010 město pozemek koupilo od TJ Sokol a nechalo zhotovit studii, jak koupaliště znovu uvést do provozu. Tehdy studie hovořila o nákladech 80 až více než sto milionů korun. To je v současnosti polovina městského rozpočtu, v té době celý. I o kousek víc. Od záměru se tedy ustoupilo. A po dalších několika letech a pokusech o obnovu plovárny vše nakonec dopadlo tak, že se koupaliště zavezlo.

„Využít by se z něj bývala dala vlastně jen díra a v 90. letech zbudovaný vodní vrt. Vše ostatní včetně technologie by se muselo udělat nové,“ předeslal k problematice starosta Jakub Nekolný (ODS). Stejně jako před cca deseti lety i nyní zde byl zádrhel v tom, že na investici v řádu několika desítek miliónů korun je na účely koupaliště prakticky nemožné získat dotaci.

„Navíc se jedná o poměrně malý pozemek, na který se nevejdou další doprovodné funkce. Dostatečné zázemí pro koupaliště, brouzdaliště pro malé děti nebo třeba kurty na beachvolejbal či jiné sportovní vyžití,“ připomíná starosta k pozemku na Kutilce. Proto tedy město nechalo plochu někdejšího koupaliště zatravnit a upravit pro sportovní či kulturní využití.

„Že však v Brodě koupání chybí, je evidentní,“ nezastírá starosta. Prakticky nasnadě je možnost využít zmíněný Pivovarský rybník. Ten mají momentálně v pronájmu místní rybáři, s nimiž už se ale město dohodlo na ukončení pronájmu nyní během podzimu. Hotová už je také dokumentace na odbahnění rybníka, po němž by měla následovat přeměna na koupací biotop.

„Hledáme už možnosti financování. A podařilo se nám celou záležitost napasovat na projekt rekonstrukce městského parku. I na revitalizaci parku je už zpracovaná studie,“ upřesnil starosta s tím, že to všechno nakonec umožnilo celou záležitost zařadit do zásobníku projektů integrovaných teritoriálních investic s následným možným financováním z Evropské unie. Jak starosta dále doplnil, na celý projekt je v této chvíli rezervovaná dotace 150 milionů korun. Město by se mělo na celkových nákladech akce podílet cca 15 procenty.

Do budoucna se rýsuje ještě jedna možnost, a to v bývalém cukrovaru, kde má vzniknout celá nová čtvrť. Město podle slov starosty s investorem dlouhodobě řeší, aby tam vznikl kromě bytových domů i veřejný prostor a další budovy. Například plavecký bazén s celoročním provozem.

Vodní hřiště na náměstí už je trochu moc, ale koupaliště chybí evidentně



Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková.Zdroj: archiv Jany MartinkovéVoda, voda a zase voda. Téma, které Českým Brodem rezonuje nejen v horkých letních dnech. Věta shrnující situaci „Hrozně nám tady chybí voda“ zazněla třeba na prvním veřejném setkání k tvorbě nového strategického plánu. Padly návrhy umístit na náměstí fontánu a třeba i vodní hřiště, vybudovat ve městě bazén nebo biotop a lépe využít plochy podél Šembery.



Přeměnit Pivovarský rybník na koupací biotop se opravdu vysloveně nabízí. Navíc je prakticky v centru. Z náměstí je to k němu cca 500 metrů, ze sídliště necelý kilometr. To je naprostý luxus. V podstatě ze všech nejzazších částí města je to k rybníku plus mínus stejně daleko a v docházkové vzdálenosti. Z příměstských částí je to kolem tří kilometrů, což se procházkou dá dojít nebo přijet na kole.



Tím pádem by z části odpadla potřeba budovat u rybníku velké parkovací plochy, na které by tam ostatně ani nebylo místo. Mimobrodští návštěvníci přírodního koupaliště by holt museli nechat auto v okolních uličkách, což je tedy momentálně leckdy nadlidský výkon, nebo holt o kousek dál, kde už se parkuje lépe, ale stále by to k rybníku měli blizoučko.



Starého sokolského koupaliště je škoda. Samozřejmě. Bylo budované s vlasteneckou láskou, mělo svou historii, své genius loci. Tedy původně. Ale dalo se skutečně zachránit? I za cenu obrovských nákladů z rozpočtu města? Bylo by to opravdu to koupaliště? Staré betonové skluzavky už by se jistě v dnešní době z bezpečnostního hlediska už používat nedaly, kachličky, obklady by musely nahradit nové, vlastně by na původní plovárnu odkazovala snad jen socha sokola se vztyčenými křídly. Jinak by to bylo koupaliště nové.



A z městských investic by se musela škrtnout řada položek, protože by na ně po zaplacení koupaliště prostě nebylo. Netrvalo by dlouho a ozvali by se obyvatelé té či oné ulice, že mají chodník jak tankodrom, proč se neopraví. Když by se jim dostalo vysvětlení, že na to nejsou peníze, protože jsme, občané, chtěli koupaliště, následovala by odpověď, že zrovna my z této ulice ne.



Takže nezbývá než doufat, že Českému Brodu Evropská unie nakonec na park a rybník dotaci opravdu dá.



Jana Martinková, redaktorka Kolínského deníku

