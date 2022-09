Před domy čp. 966 – 968 plno. Ani jedno volné místečko. Zahýbáme hned první odbočkou doprava a nakukujeme na malé parkovišťátko před čp. 798 a 799. Našlo by se čistě teoreticky jedno místo. Polovinou auta na (původně) trávě, ze které už zbyla jen uježděná hlína, a navíc, pokud bychom se nacpali za auto před námi, bylo by to už státní v křižovatce. I když soudě podle jiných zaparkovaných vozidel se na to tady asi moc nehraje. Není ale čas na dlouhé přemýšlení, protože za námi už troubí netrpělivý řidič. Pokračujeme tedy dál ulicí Na Magistrále, podél domů v ulici byla k mání tři poslední volná místa.

Jako další zkoušíme zaparkovat v lokalitě ulic Moravcova a Březinova. Celkem jsme objevili čtyři možnosti, kde auto nechat. Volné místo, které míjíme, obsazuje auto jedoucí hned za námi. A to je teprve čtvrt na šest…

Na problém s nedostatkem parkovacích míst zejména na sídlišti poukazují obyvatelé Kolína neustále. „Pořád slyšíme, jak je to tím, že v každé rodině jsou minimálně dvě auta, ale copak je to dnes něco neobvyklého?“ říká například Kolíňačka Marcela Kociánová. „Jsou okamžiky, kdy nezaparkujete ani v nějaké slušné vzdálenosti od vchodu, ani ve větší vzdálenosti a ani v ulici, kde bydlíte,“ popsala s tím, že ale tolik míst na parkování, aby se dostalo v pohodě a pokaždé na všechny, nebude asi nikdy.

Jak uvedl starosta Michael Kašpar, město od roku 2018 do současnosti navýšilo kapacity parkování po Kolíně o cca 250 míst. „Celkově jsme zrekonstruovali 875 míst po Kolíně za čtyři roky.

Obecným problémem nejen v Kolíně je, že v řadě investic do veřejného prostoru se stará nenormová parkovací stání musí přeprojektovat na nové normové větší rozměry stání - auta jsou stále větší. To znamená, že se parkovacích stání ve většině případů na stejné ploše ubírá a k tomu se zabírají nové plochy, aby mohla vzniknou stání navíc,“ dodal starosta.

V některých částech sídliště se povedlo navýšit počet parkovacích míst tím, že se změnila podélná stání na šikmá stání, a to v počtu kolem tří desítek. Dohromady s novými místy v Březinově ulici to bylo více než šedesát parkovacích míst. Nové parkoviště v Čechových sadech přineslo dalších cca 40 míst pro osobní vozidla.

A další jsou v plánu. Nyní se chystá například projektová dokumentace na rekonstrukci ulic Kremličkova a Radimského. „Dokumentace se zaměří na opravu s důrazem na zkapacitnění parkovacích míst,“ připomněla místostarostka Iveta Mikšíková.

Testy průjezdnosti

Že je nejen na sídlišti problém s parkováním, a auta tudíž stojí, kde se jen dá, vědí i ti, kteří tam nepřijíždí domů ani na návštěvu. Hasiči. Právě jim v případě zásahu špatně zaparkovaná auta ztěžují, někdy dokonce zcela znemožňují průjezd. Proto průběžně provádí testy průjezdnosti a výsledky nebývají zrovna ideální. „Průjezdnost ulic sledujeme i v rámci našich systémových kondičních jízd. Poznatky poté například pravidelně řešíme se zástupci města a dalších složek IZS v rámci platformy Bezpečný Kolín,“ dodává šéf kolínských hasičů Dalibor Zeman. Při jednom z testů se například projíždělo v Kolíně 22 ulic. Bez problémů bylo možné projet pouze dvě. A to ještě ani nejelo auto se žebříkem, které by logicky hlavně na sídlišti bylo potřeba velmi pravděpodobně. Tam, kde při jiném testu velitelský, tedy osobní vůz projel za necelé dvě minuty, výšková technika neprojela, uvízla v zatáčce a musela vycouvat.

Glosa Jany Martinkové: Holt všechny ulice na sídlišti nejsou Masaryčka



Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková.Zdroj: archiv Jany MartinkovéVybudovat uprostřed sídliště čtyřproudovou silnici (dnes Masarykova ulice) nebyl od našich předků asi nejlepší nápad. V prvopočátku, natož pak po letech, kdy se po široké rovné silnici auta proháněla leckdy dost rychle a zrovna okolo paneláků a mnoha chodců. Jak se ale říká, všechno zlé je pro něco dobré.



Nesmyslně široká silnice na sídlišti ideálně posloužila ke značnému rozšíření počtu parkovacích míst. Stačilo je udělat z krajních pruhů. Z ulice vznikla normální silnice se dvěma pruhy a když se k tomu ještě přidala zeleň a kruhové objezdy ve snaze zpomalit dopravu, což se povedlo, výsledek je v rámci možností úplně parádní. Ovšem to je jedna ulice. Ostatní na sídlišti neměly to štěstí, že by je soudruzi s cílem doženeme, předeženeme udělali megalomansky čtyřproudové, a bylo tedy dnes bez kácení stromů a zabírání trávníků možné vytvořit další parkoviště.



Dostatek míst na parkování v pěkné docházkové vzdálenosti pro všechny obyvatele bytů nebude na sídlišti asi nikdy. I když by se postavil parkovací dům, vždycky bude na jednom konci ulice a ti z toho druhého to prostě budou mít dál, o ostatních ulicích ani nemluvě. Jedině udělat x menších. Ale kde? Poddolovat půl sídliště, aby se parkovalo pod zemí a za pár let se řešily problémy se statikou budov, nebo pár domů zbourat a parkování udělat místo nich? A kdo by to byl schopný zainvestovat?



Každopádně lze říct, že jakékoli nové parkovací místo přináší volební hlasy. Zvlášť, když se kvůli němu moc nekácí, ale i když ano, za chvíli se na strom bohužel stejně zapomene. A nejinak tomu bude i tyto volby. Kolín a doprava, obzvláště parkování. To je věčné téma a která strana si ho nedá do programu, je prakticky odkecaná.