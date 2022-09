František Vála, bývalý starosta

František Vála.Zdroj: Deník/Jana Martinková

Zatím se mi po navýšení kapacity školky, a když se ještě udělá dětská skupina, zdá situace co do umisťování dětí do školky dobrá. Ve školce se v nedávné době často měnil personál, teď už to snad bude lepší a ku prospěchu věci.

V Cerhenicích přibývá dětí. Navýšila se kapacita školky, tvoří se dětská skupina