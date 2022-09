Vladimír Rišlink,

ředitel Regionálního muzea Kolín

Vladimír RišlinkZdroj: archiv respondenta

Najít obzvlášť během pracovního dne parkovací místo začíná být problém. Do Kolína do zaměstnání jezdím 13 let, mohu posoudit, že se situace zhoršuje, parkuju stále dál a dál než kdysi. Už je to problém s parkováním téměř jako v Praze. Když jsem bydlel v centru, věděl jsem, že když chci zaparkovat, musím buď brzy ráno, nebo pozdě večer. V Kolíně by pomohlo, kdyby se zřídil parkovací dům, otázkou je ale jeho cena. Každopádně město není architektonicky a urbanisticky koncipované na takové množství aut, takže v podstatě je problém s parkováním takřka neřešitelný.