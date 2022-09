Václav Hájek, pracující senior (ANO 2011 a nezávislí kandidáti)

Václav Hájek (ANO 2011 a nezávislí kandidáti).Zdroj: archiv Václava Hájka

Současné a už mnohaleté vedení města tvrdí, že udělalo dobře, když dalo koupaliště zasypat, protože na rekonstrukci a provoz podle nových standardů by město nemělo. Netuším, zda toto tvrzení má pravdu. Pouze pokud za tento prostor město získá pozemek hřiště u horní školy, pak by to smysl mělo. Co se týká přeměny Pivovarského rybníka, i tady si nejsem jist, že je to správná cesta. Pokud to nebude nákladné, pak jako prozatímní řešení bych to dokázal pochopit. Nový bazén s celoročním provozem by měl být součástí nové obytné zóny u nádraží a tam bych směřoval pozornost nového zastupitelstva. Český Brod by měl takové zařízení vlastnit a také je provozovat. Bylo by to občany, a nejen Českého Brodu, ale i školami jistě hojně využíváno. Letošní volby mohou konečně přinést tolik potřebnou změnu vedení. Naši kandidáti budou pro to, aby v našem městě bazén byl co nejdříve.

