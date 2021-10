Pojďme se podívat, jak ve vyhrocených chvílích pod vedením redaktorky Deníku Kateřiny Perknerové odpovídali.

S kým do voleb

Babiš: „Pan Bartoš nemá žádné předpoklady, aby byl premiérem.“

Fiala: „Pro funkci premiéra nemá předpoklady ten, kdo je sebestředným showmanem, což se neslučuje s rolí člověka, který by měl být prvním dělníkem politiky. Neměl by to být ani ten, kdo nemá dostatek zkušeností.“

Komentář KP: K Petru Fialovi se Andrej Babiš nevyjádřil. Asi stále doufá v koalici s ODS, protože v první debatě také zaznělo:

Babiš: „Hnutí ANO má vícero kandidátů, může to být pan Vondrák, pan Havlíček, paní Schillerová. Není to o Babišovi.“

Komentář KP: Jenže to by mohlo být i vstřícné gesto vůči Okamurově SPD, která Babiše v čele vlády také nechce. A šéf hnutí ANO na můj opakovaný dotaz nevyloučil koalici s SPD.

Babiš: „Pokud vyhrajeme volby a sestavíme vládu, půjdeme s tím, kdo je blízký našemu programu.“

Komentář KP: Sedmkrát se lídři střetli a Andrej Babiš si do šéfa ODS Petra Fialy rýpnul jenom jednou, a to ještě něžně:

Babiš: „My máme plán konsolidace veřejných financí do roku 2024 a pan Bartoš vůbec neví, o čem mluví. Já jsem byl ministr financí, dal jsem do pořádku veřejné finance a snížil dluhy, které nám tu nechal pan Fiala. Oba pánové, jeden je ajťák, druhý politolog, si evidentně něco přečetli, ale nikdy v tom nebyli, straší něčím, co nenastane.“

Školství

Komentář KP: Vzájemné osočování si naopak užili Andrej Babiš a Ivan Bartoš. Ale také došlo k mimořádné shodě. Hned několikrát. Nejznatelnější to bylo v oblasti vzdělávání:

Fiala: „Máme obrovské množství memorování, děti se zbytečně učí data a informace, protože rychleji, než jim to řekne paní učitelka, si to najdou někde na internetu.“

Bartoš: „Kromě platů pedagogů a perspektivy tohoto povolání je zcela zásadní, s jakou výbavou jde člověk do života nebo na vysokou školu. Tomu se musí přizpůsobit obsah učiva pro 21. století.“

Babiš: „Talent je důležitý, škola by ho u každého žáka měla identifikovat a rozvíjet ve prospěch celé společnosti.“

Komentář KP: Inkluzi nechce rušit ani jeden, ale připomněli, že se nesmí dít násilně a s velkou podporou učitelů v terénu. A mimochodem, k tomu, aby se děti ve školách dozvídaly o sexuálních menšinách, neměl připomínku nikdo z trojice hostů. Ještě jedna pikantnost na závěr. Ačkoli Babiš chválil svého ministra školství Roberta Plagu, o jeho dalším angažmá ve své případné vládě mlžil:

Babiš: „Robert Plaga byl velice dobrý ministr, oblíbený u Pirátů, proto vlastně do svého programu opsali Strategii 2030, kterou on připravil. Je oblíbený i u nás, udělal plno práce. Zda bude znovu ministrem, se ptejte až po volbách.“

Shoda na očkování

Komentář KP: Ačkoli nezvládnutý průběh druhé vlny pandemie vyčetli premiérovi Bartoš i Fiala – a on zase jim házení klacků pod nohy při prodlužování nouzového stavu, unisono vyzvali k očkování:

Fiala: „Pojďme si z toho vzít poučení a konečně rozumně spolupracovat na tom, abychom případnou další vlnu, kterou si nikdo nepřeje, zvládli.“

Babiš: „Zkusme konečně aspoň teď přesvědčit 370 tisíc seniorů nad 60 let, kteří ještě nemají vakcínu, aby se nechali očkovat.“

Bartoš: „Třicet procent váhajících říká, že kdyby měli v místě bydliště na výběr z vakcín, které jsou k dispozici, přistoupili by k němu.“

Komentář KP: Premiér jeho výzvu vyslyšel a o dva týdny potvrdil, že lidé mají vakcíny na výběr. To je sympatický výsledek, že?

Migrace

Komentář KP: U debaty nad migrací a odchodem z Afghánistánu byla shoda, že nejrozumnějším řešením je pomáhat lidem přímo v místech konfliktu nebo sousedních zemích. Předseda ODS také zdůraznil, že nyní je situace jiná než před šesti lety:

Fiala: „Tehdy část evropských zemí chtěla přijímat migranty a vznikl spor uvnitř EU. Ten dnes není. Když se podíváte na výroky předních představitelů unijních států včetně Německa, Nizozemska, o Rakousku nemluvě, všichni říkají, že tentokrát nelze připustit žádnou migrační vlnu, musíme lidem pomoci v sousedních zemích, mluví se hlavně o Uzbekistánu a Turkmenistánu. Chraňme vnější hranici EU a dělejme to jinak než před šesti lety.“

Komentář KP: Zajímavý byla ale hlavně počáteční rozstřel, který pak široce komentovala ostatní média:

KP: Orbán, nebo Merkelová?

Babiš: „Samozřejmě Orbán, spolu jsme zastavili ilegální migraci, nejvíc nám pomohl s vakcínami a ventilátory, je to můj přítel.“

Bartoš: „Paní kancléřka Merkelová, politička evropského formátu.“

Fiala: „To je absurdní otázka, na to odpovídat nebudu.“

KP: Schengen, nebo státní hranice?

Fiala: „Oboje, to nejde takto rozlišovat, Schengen je vnější hranice Evropské unie, nesmírně důležitá, ale státní hranice má také svůj význam.“

Babiš: „Naše hranice, Schengen není funkční.“

Bartoš: „Pokud máme řešit migraci, tak na hranicích Evropy, protože chceme svobodný pohyb. Rozhodně obrana vnějších hranic, schengenského prostoru.“

Komentář KP: Petr Fiala se projevil jako váhající střelec a nevím nevím, jak by si poradil s ministry z pěti různých stran a jiné politické orientace… A Andrej Babiš, který čím víc nesnáší Franse Timmermanse , tím víc se přátelí s Viktorem Orbánem, přiznal barvu, když vystřelil Schengen, ačkoliv později se to snažil zamluvit.

Dluh a daně

Babiš: „Naši soupeři jsou Piráti, to je extrémní levice, absolutně nekompetentní Ferjenčík, který chce zvyšovat daň z příjmu a zdaňovat podnikatele, start upy, zkrátka všechno. ODS byla ve vládě a zdanila důchodce, uvalila padesátiprocentní daň na stavební spoření, zvýšila DPH, my jsme daně snižovali, jsou na optimální úrovni, a proto je nechceme měnit.“

Komentář KP: Slyšíte to? Zase jen Piráti, ODS je naopak pro ANO v otázce daní kamarád, protože spolu prosadili snížení daně z příjmu fyzických osob na 15 procent. Díra v rozpočtu 130 miliard ročně. Zadlužení roste.

Bartoš: „Každý občan ČR dnes dluží 226 tisíc korun. Národní rozpočtová rada varuje, že když bude růst tempo zadlužování, do dvou let narazíme do dluhové brzdy, takže se omezí výdaje na zdravotnictví, školství a důchody, nebo příští vláda bude muset brutálně zvýšit daně.“

Komentář KP: To ale nechce ani jeden z hostů Deníku. Prý se to zvládnout jinak, úsporami ve státní sféře, investicemi, růstem ekonomiky. Osobně tomu moc nevěřím. V této otázce spíš sázím na názor předsedy ČSSD, že sliby se před volbami slibují, ale po nich budoucí ministr financí zvedne DPH na 25 procent. Nikoli sníží na deset, jak slibuje místopředseda ODS Stanjura.

Jak to je s Babišovými sny o elektromobilech

Komentář KP: „Před volbami v roce 2017 Andrej Babiš v knize O čem sním, když náhodou spím, napsal: „Náměstek německého ministr hospodářství Rainer Baake prohlásil, že po roce 2030 by se měly prodávat už jenom elektromobily. U nás to určitě nebude o moc jinak. A pokud navíc budete mít doma solární zdroje a baterii, určitě tuhle rallye jednou musí vyhrát elektromobil. Podpoří to stát? To je bez debaty. Tak jako v Německu, kde na nákup elektromobilu dostává každý 4000 euro jako dotaci od státu a výrobců. Od loňska už dotujeme elektromobily i my - obcím, krajům a podnikatelům. Brzy dojde i na všechny obyvatele.“ Teď už nesní, ale říká:

Babiš: „Čeká nás těžká debata, příští vláda bude muset bojovat proti těmto absurdním nesmyslům. Nemůžeme přece vnucovat lidem, jaké auto si mají koupit a zlikvidovat klasická auta. Je třeba říct, kdo si to vymyslel. Ne automobilky, ale zelení fanatici v Evropském parlamentu. Ti si myslí, že zachráníme celý svět, když budeme kupovat elektroauta a pít papírovými brčky.“

Komentář KP: Tak zelení fanatici, nebo svobodný trh a rozhodnutí automobilek?

Fiala: „Změna nastává, protože automobilky se pro to rozhodly. Pokud vývoj probíhá na základě ekonomického rozhodnutí, je to v pořádku, ale ve chvíli, kdy se to začne urychlovat tím, že se zakážou auta se spalovacími motory, je to špatné.“

Bartoš: „Jsou na to peníze jak z evropských, tak soukromých zdrojů. Infrastruktura je zásadní. Překvapuje mě, že pan Babiš mluví o ekofanaticích, když se pod Green Deal podepsal. Mrzí mě, že při tom nevyjednal specifika pro ČR.“

Babiš: „Člověk musí měnit názory podle vývoje situace. Ano, asi jsem to napsal, ale my jsme si neuměli představit, že přijde Evropský parlament s návrhy, které by měly zásadní negativní dopad na náš automobilový průmysl a prodej aut. Proto dnes mám takovou pozici, jakou mám. Na Evropské radě jsme se nikdy o autech nebavili. Pokud argumentujete nějakou knížkou, kterou jsem napsal před pěti lety, tak situace se změnila a já nevím, proč řešíme moje knížky. Bavme se o současnosti.“

Komentář KP: Bavíme se o tom proto, že i letos Andrej Babiš napsal knížku, která je sice hlavně bilanční, ale také v ní slibuje, hlavně že nás ochrání před Piráty, migranty, zeleným šílenstvím. Jenže dá se mu věřit, když ani neví, co říká jeho vicepremiér Karel Havlíček, který připustil, že tendr na dostavbu Temelína by mohla vypsat ještě tato vláda?

Babiš: „Do veleb zbývá 16 dnů, takže nic takového neuděláme,“ řekl.

KP: „Po volbách byste to ještě mohli stihnout, klidně můžete vládnout i půl roku po volbách, takže byste to stihli a opozice by to podpořila.“

Fiala: „Nestrašte, paní redaktorko.“

Komentář KP: Petr Fiala se nad svou ironickou poznámkou sám pousmál. Věřím, že ta představa ho děsí, ale je velmi pravděpodobná. Prezident Miloš Zeman dá první a asi i druhý pokus šéfovi vítězné strany, nikoliv koalice. A to zřejmě bude Andrej Babiš.

Fauly v kampani

Babiš: „Tady kolegové posílají na naše mítinky lidi, kteří je narušují, urážejí naše voliče a Piráti dokonce píšou na svůj tweet, že kradu a že patřím do vezení, což je absolutně skandální.“

Bartoš: „Pan Babiš v kampani rozděluje lidi, hádají se rodiny, kolegové v práci. Premiér má společnost spojovat. To není o já, já, já. Když lžete, je zcela správné na to reagovat.“

Babiš: „Pane Bartoši, vy lžete, o všem, o Krpálkovi, že jste se sešel se slovenským premiérem. Proč tady vlastně jste? Proč tady není Rakušan? Vždyť jste říkal, že jste ten lídr, tak proč jste nebyl na poslední debatě?“

KP: „Protože pan Bartoš je kandidátem na premiéra za blok Piráti a Starostové.“

Babiš: „Rakušan říkal, že mají dva kandidáty.“

KP: „Mají dva lídry, to jste špatně poslouchal. Pan Fiala se tomu usmívá, a proto má asi 39procentní podporu v naší anketě.“

Fiala: „Já jsem pozitivní člověk, nejsem zvyklý si stěžovat a nebudu tady brečet, je kampaň, ta je svým způsobem i tvrdá, však se za pár dní rozhodne a pak se můžeme podívat zpátky, co v ní bylo dobré a co ne.“

Komentář KP: Tolik úryvek z poslední debaty, která podtrhla dojem z celého seriálu premiérských debat. Zatímco Andrej Babiš se hádal s Ivanem Bartošem, uráželi se a obviňovali, Petr Fiala se těchto pří neúčastnil. Hovořil o programu SPOLU a budoucnosti. V anketě Deníku, v níž jsme se ptali, kdo by měl být premiérem ČR a jíž se účastnilo 26 tisíc lidí, tak vyhrál Petr Fiala s 39 procenty, druhý skončil Ivan Bartoš s 32 a třetí Andrej Babiš s 25.

Šťastnou ruku při volbách a snad i díky našim debatám jste už rozhodnuti, komu to hodit.