Změna pro Kolín letos získala bezkonkurenčních 16 mandátů, přesto je to o pět méně než v předchozích volbách. Čemu to přičítáte?

Vyhráli jsme volby počtvrté v řadě, potřetí s podobným výsledkem. Toho si velmi vážíme a děkujeme za důvěru. Myslím, že obecně v rámci těchto voleb se do výsledků po celé republice promítla aktuální situace a nespokojenost s inflací, ceny energií, byť to samozřejmě s komunální politikou nemá prakticky nic společného.