Co změnu v jednáních způsobilo? Po vítězném Lepším Brodu shodně po pěti mandátech od voličů dostaly SNK Českobroďák a ODS. Všichni společně zahájili jednání.

Podle vyjádření SNK Českobroďák však Lepší Brod vyjádřil jednoznačnou podmínku pro možnou spolupráci, a to požadavek na odstoupení řádně zvoleného zastupitele Jaroslava Kokeše ze zastupitelstva města. „Rovněž měli problém s dalším naším zvoleným zastupitelem Evženem Pospíšilem (dvojka a trojka na kandidátce – pozn. red.),“ uvádí Českobroďák s tím, že takovéto “kádrování” není pro SNK přijatelné.

„Naopak ODS vstřícně přistoupila na náš požadavek úplné změny ve vedení města a na druhém jednání navrhla, že by se starostou města stal Milan Majer (ODS), místostarostkou Markéta Havlíčková (Českobroďák SNK). Rada města by byla složena ze tří zástupců z Českobroďák SNK i ODS a dalším koaličním partnerem by bylo ANO 2011 a nezávislí kandidáti (s jedním místem v radě města),“ uvádí SNK Českobroďák.

Proč se vítězný Lepší Brod ohradil proti Jaroslavu Kokešovi? „Na jednání jsme vyjádřili obavu pro další spolupráci, máme k tomu důvody, ale nechceme je ze slušnosti a z úcty k panu Kokešovi sdělovat veřejně,“ řekl lídr Tomáš Klinecký.

Sám Jaroslav Kokeš uvedl, že na jednání s uskupením Lepší Brod zástupci SNK Českobroďák přišli ve složení všech nově zvolených zastupitelů, z předchozí schůzky už věděli, že Jaroslav Kokeš je určitou překážkou.

„V zájmu utvoření koalice jsem byl ochoten spolupracovat k dosažení dohody. Pokud bych byl jediná překážka, byl jsem ochoten i odstoupit. Na začátku schůzky zazněl požadavek od představitelů vyjednávacího týmu Lepšího Brodu, aby spolupráce mohla začít, tak nechtějí, abych byl v koalici a abych nebyl ani zastupitelem. Na to jsem se jich několikrát zeptal, z jakého důvodu bych měl odstoupit ze zastupitelstva. Odpovědí bylo, že si to nepřejí někteří členové uskupení Lepší Brod. Následně jsem z jednání odešel,“ popsal Jaroslav Kokeš.

„Forma, jakou jsme byli s tímto seznámeni, byla neakceptovatelná. Stejně tak i další požadavky na personální změny v našem uskupení. To mě utvrdilo v tom, že rozhodně ze zastupitelstva s mandátem, který jsem od voličů dostal, neodstoupím,“ dodal.

Podle posledních informací se na koaliční spolupráci domluvili Českobroďák SNK, ODS a ANO. „K dohodě došlo na základě dobré shody u hlavních programových a personálních priorit jednotlivých uskupení. Výraznou změnou bude nové vedení města a celkový restart Českého Brodu. V blízké době bude zveřejněno programové prohlášení a podrobnější kontext této nové spolupráce,“ uvádí se ve společném prohlášení zmíněných tří volebních subjektů, které dohromady mají 12 mandátů z jednadvacetičlenného zastupitelstva.

Potenciální nový starosta Českého Brodu Milan Majer zatím vývoj událostí nekomentoval. „Je to čerstvé, zasedání zastupitelstva bude až 19. října,“ podotkl.