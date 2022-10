ON-LINE: Zeman lituje prohry ČSSD. Ve Slaném ODS zahájila povolební vyjednávání

Volební účast byla v Českém Brodě 43,69 procenta, hlasovací lístky do volební urny vhodilo 2 386 lidí z celkového počtu 5 466 oprávněných voličů. V roce 2018 to bylo jen o trochu více – 43,77 procenta. Hlasovalo 2 400 z 5 488 voličů.

Seznam nově zvolených zastupitelů Českého Brodu

Lepší Brod

Tomáš Klinecký, 42 let, Lepší Brod, TOP 09, současný místostarosta, advokát

Pavel Kvasnička 46 let, Lepší Brod BEZPP, předseda spolku Šemberské stezky

Filip Ulík, 52 let, Lepší Brod, TOP 09, produktový manažer finančních služeb

Jiří Slavík, 46 let, Lepší Brod, BEZPP, ředitel ZŠ Žitomířská

Jiří Stuchl, 42 let, Lepší Brod, BEZPP, ředitel o. p. s., M´am´aloca, lektor

Vladimír Jakub Mrvík, 37 let, Lepší Brod, BEZZ, středoškolský učitel, historik, kurátor muzea

Karolína Blažková, 24 let, Lepší Brod, BEZPP, studentka žurnalistiky

Českobroďák

Markéta Havlíčková, 37 let, Českobroďák SNK, BEZPP, architektka

Jaroslav Kokeš, 79 let, Českobroďák SNK, BEZPP, senior

Evžen Pospíšil, 41 let, Českobroďák SNK, ČSSD, vedoucí personálního oddělení

Metoděj Málek, 41 let, Českobroďák SNK, BEZPP, státní zaměstnanec

Hana Bohatová, 35 let, Českobroďák SNK, BEZPP, učitelka

ODS

Jakub Nekolný, 51 let, ODS, současný starosta

Milan Majer, 46 let, ODS, obchodní ředitel

Jan Sýkora, 36 let, ODS, BEZPP, lékař

Lucie Hovorková, 52 let, ODS, BEZPP, ředitelka domova seniorů

Martin Sahula, 31 let, ODS, BEZPP, sportovní trenér mládeže

ANO

Václav Hájek, 65 let, ANO, pracující senior

Petr Šmejkal, 36 let, ANO, hlavní stavbyvedoucí

Pro Brod

Tomáš Charvát, 55 let, Pro Brod, BEZPP, ředitel ZUŠ, sbormistr

Pavel Štěpán, 38 let, Pro Brod, BEZPP, zubní lékař