Podívejte se: Dny D jsou tu. Voliči v Kolíně vyrazili k urnám

Kolín měl k páteční osmé hodině večer volební účast 23,5 procenta. Potvrdila to Michaela Havlíková z týmu organizačního zajištění voleb. Pokud by byla účast občanů Kolína u komunálních voleb obdobná jako v roce 2018, kdy k urnám přišlo celkem 43,37 procenta voličů z Kolína, bylo by to už přes polovinu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Volby v Kolíně začaly. Volební místnost na zimním stadionu. | Foto: Deník/Jana Martinková