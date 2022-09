Při té příležitosti zavzpomínal na práci v komunální politice. „Je to pro mě velká změna. Byl jsem v kolínském zastupitelstvu nepřetržitě 12 let. Je to velký sentiment. Rozloučil jsem se na zastupitelstvu, ale s tím, že to beru nikoli jako ukončenou komunální kariéru, ale jako přestávku v ní. Protože v Kolíně stále bydlím, na tom městě mi záleží. Doufám, že se do komunální politiky na nějaké pozici časem zase vrátím,“ uvedl.