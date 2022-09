Zisk takřka 50 procent vidí Michael Kašpar v současné situaci jako skvělý výsledek, i když je to méně než v předchozích volbách.

Zastupitelstvo bude v novém složení chudší o zástupce KSČM, kteří se dosud do zastupitelstva vždy dostávali, tentokrát ale získali jen 4,64 procenta. Stejně tak v kolínském zastupitelstvu nezasednou zástupci ODS, kterým ve spojení Spolu ODS a TOP 09 voliči pouze 4,37 procenta hlasů. Nedostali se ani Piráti (2,14 %) a Platforma pro Kolín (2,41 %). Piráty co do počtu získaných hlasů dokonce předběhlo sdružení Zvíře není věc (2,63 %).

„Děkujeme voličům za přízeň, za dlouhodobou důvěru,“ říká Michael Kašpar. „Je to pro nás po 12 letech velké ocenění, kterého si velmi vážíme. Vždy je náročnější obhajovat práci než vyhrát poprvé,“ dodává. O možné (staronové) koalici, kterou by vzhledem k získanému počtu mandátů vlastně Změna ani nepotřebovala, se bude jednat v týdnu.Vůle ze strany Kolíňáků i Volby pro Kolín je. „Ještě jsme se nesešli, ale je pravděpodobné, že budeme ve spolupráci se Změnou pokračovat,“ uvedl lídr Kolíňáků Jan Pospíšil. „Děkujeme voličům za mandáty a množství preferenčních hlasů, které nám dali. Vážíme si toho. Díky voličům vstupuji již do čtvrtého volebního období jako zastupitel města. Spolupráci přivítáme. Těšíme se na pokračování a další práci pro Kolín,“ vyjádřil se lídr Volby pro Kolín Tomáš Růžička.

Kolínské ANO, které skončilo na druhém místě co do přízně voličů, ústy dvojky na kandidátce Karla Kárníka gratuluje vítězi. „Jsme s výsledkem voleb velice spokojení, vnímáme ho s pokorou a těšíme se na opoziční práci. Děkujeme za podporu všem voličům. Osobně mohu říct, že sedm mandátů bylo moje zbožné přání. Jsme připraveni, říkáme si sedm statečných. A budeme v Kolíně vidět a slyšet,“ řekl Karel Kárník.

V řadách stran a hnutí, které nezískaly ani jeden mandát, samozřejmě nadšení nepanuje. „Spokojenost tu určitě není. Uvažoval jsem nad volebním výsledkem celý večer. Lidé holt volí více srdcem než rozumem a do srdcí jsme se jim nedostali,“ řekl lídr Pirátů Svatopluk Boček s tím, že strana už má posily z řad něžného pohlaví. „Dámy jsou sociální typy, takže věřím, že ukážou, že dokážeme spojit srdce i rozum,“ doplnil.

„Neuspěli jsme,“ zaznívá z řad Společně ODS a TOP 09. „Nepočítali jsme s tím, ale byli jsme připraveni, že to tak může dopadnout. Už třikrát za sebou jsme neuspěli,“ nezastírá lídr kandidátky Martin Smetana. Čemu neúspěch přičítá? „Nedokážu přesně říct, na analýzy je brzy. Ale holt asi nejsme v Kolíně populární. Uvidíme příští volby,“ dodal.

Do zastupitelstva se nedostala ani opoziční Platforma pro Kolín. „Vnímám pozitivně to, že už jedna strana nemá přes 50 procent. Je to nastavení směru k pluralitnímu zastoupení,“ shrnuje lídr Martin Němec. „Vypadli komunisté, to vidím jako smutné. Byli opozicí, můžeme se bavit, jestli formální nebo aktivnější, teď bych řekl, že aktivnější. Je škoda, že se nedostala ODS, byť k ní mohu mít výhrady. Byla to další potenciální opozice v Kolíně. Mrzí mě, že se voleb vůbec neúčastnila ČSSD,“ shrnuje. „Dobře vnímám z pohledu opozice výsledek ANO, byť nejsem fanda pana Babiše. Mohou být víc vidět. Vnímal jsem, že je špatně, že opozice není v Kolíně vidět. Některé věci vůbec nediskutovala a když se o věcech nemluví, nevede to k řešení. Vlastně i proto vznikla Platforma, byť na poslední chvíli,“ dodal.

A jak vnímá volební neúspěch? „Čekali jsme, že bychom mohli získat dva, možná i tři mandáty. To, že nemáme žádný, je pro mě trochu zklamání a je zbytečné utěšovat se třeba tím, že Piráti jsou za námi. Volební výsledek prostě není dobrý. Proč? Nová značka, neměli jsme tolik peněz na kampaň, nebo jestli hrály roli mediální prezentace, to se asi přesně nedozvíme,“ popsal s tím, že pro ostatní členy Platformy to bylo velké zklamání. „Důvodem založení Platformy nebylo ovládnout radnici, ale vytvořit aktivní opozici. Zisk pěti procent bylo moje minimální očekávání. Kolegové mě přesvědčují, že bychom měli v Platformě pokračovat. Takže to zatím necháváme otevřené,“ uzavřel.

Seznam nově zvolených zastupitelů Kolína

Michael Kašpar, 39 let, Změna pro Kolín, BEZPP, starosta

Iveta Mikšíková, 46 let, Změna pro Kolín, BEZPP, místostarostka

Michal Najbrt, 47 let, Změna pro Kolín, BEZPP, místostarosta

Filip Šádek, 45 let, Změna pro Kolín, BEZPP, jednatel IT společnosti

Kateřina Zoubková, 38 let, Změna pro Kolín, BEZPP, učitelka základní školy

Petr Král, 70 let, Změna pro Kolín, BEZPP, emeritní knihkupec

Pavlína Havlíková, 52 let, Změna pro Kolín, BEZPP, vrchní sestra nemocnice

Roman Šulc, 57 let, Změna pro Kolín, BEZPP, vedoucí oddělení Generálního ředitelství Českých drah, publicista

Martin Slavík, 47 let, Změna pro Kolín, BEZPP, jednatel společnosti Sicco Central

Veronika Fabianová, 65 let, Změna pro Kolín, BEZPP, lékařka

Tomáš Tesař, 38 let, Změna pro Kolín, BEZPP, koordinátor Norských fondů - Státní fond životního prostředí

Martin Drahovzal, 55 let, Změna pro Kolín, BEZPP, dramaturg a produkční Městského divadla Kolín

Václav Kmoch, 73 let, Změna pro Kolín, BEZPP, podnikatel - obchodní ředitel GARANCIA Kolín

Eliška Pácaltová, 34 let, Změna pro Kolín, BEZPP, koordinátorka rozvoje škol a komunit v Eduzměně Kutnohorsko

Martin Zoubek, 25 let, Změna pro Kolín, BEZPP, student Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity

Ladislav Zima, 43 let, Změna pro Kolín, BEZPP, projektový manager Parker Hannifin

Tomáš Růžička, 52 let, Volba pro Kolín, KDU-ČSL, vedoucí úřadu

Lukáš Wagenknecht 42 let, Volba pro Kolín, BEZPP, lékař specialista

Jan Pospíšil, 59 let, Kolíňáci, BEZPP, ředitel příspěvkové organizace

Jiří Tuček, 66 let, Kolíňáci, BEZPP zástupce ředitele školy, trenér

Roman Škrabánek, 55 let, ANO, spolumajitel cestovní kanceláře, prezident profesní asociace

Karel Kárník, 47 let, ANO, ministerský rada, bývalý učitel

Dita Mlynářová, 50 let, ANO, BEZPP, lékařka

Jana Kuncířová, 58 let, ANO, ředitelka obecně prospěšné společnosti

Alexander Mensatoris, 57 let, ANO, středoškolský učitel

Josef Musil, 61 let, ANO, BEZPP, pracovník ve školství, trenér juda

Martin Volšan, 48 let, ANO, BEZPP, OSVČ

