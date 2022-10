Koaliční smlouva určila poměry, ve kterých bude nové vedení města pracovat. „Stejně jako před čtyřmi lety jsme se zavázali vydat do konce ledna programové prohlášení rady, co bychom do roku 2026 chtěli realizovat. Půjde o průnik programů našich tří sdružení, na kterém se do té doby shodneme. Většinou se nám povedlo vydat prohlášení o něco dříve, takže k tomu může dojít zhruba na přelomu roku,“ potvrdil starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín).