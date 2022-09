Sdružení Kolíňáci nevylučuje do budoucna nutnost úsporných opatření, která nemusí být zrovna příjemná. Jsou jimi například zkrácení otevírací doby Vodního světa, zrušení nočního bruslení nebo omezení osvětlení památek.

Společně ODS a TOP 09 připomíná potřebu pokračovat v zateplování budov a výměně starých svítidel v lampách veřejného osvětlení za úspornější, modernizovat stará vytápění, u lamp zkontrolovat, jestli jich někde není zbytečně moc, leckde svítí dvě hned těsně vedle sebe. I Společně by zvažovalo vypnout nasvětlení památek.

Piráti zmínili možnost vybudovat bioplynku a revidovat zimní stadion jakožto „největšího žrouta energií“, kde byla kdysi špatně zvolená technologie. „Bude se muset šetřit a hledat možnosti úspory a zdroje energií,“ shrnul Martin Škorpík z KSČM a současně zmínil, že kolínská elektrárna je uzpůsobená na spalování odpadu. „Začít o tom diskutovat,“ dodal.

Na čem se naopak všichni zúčastnění shodli, bylo využívání fotovoltaiky, což už se aktuálně děje na sportovní hale a plánuje se na čtyřech základních školách. Tomáš Růžička z Volby pro Kolín navrhuje také zavést dotační programy pro děti, aby nepocítily, že tu nějakou energetickou krizi máme, tím, že jejich rodiče pro ně na to či ono nebudou mít peníze.

Úřadující starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín) vyvrátil fámu, že město hodlá kvůli krizi zavřít zimní stadion a plavecký bazén. „V současné situaci po zastropování bychom jako město měli příští rok za energie zaplatit o 13 až 15 milionů korun víc. Podle předpokladu výběru daní by ale do městské pokladny mělo přijít o cca 50 milionů korun více, takže to město unese,“ uvedl. Kolín má fixaci cen do konce letošního roku.

Co rozhodne volby v Kolíně? Tématem bude opět parkování

Přítomní se současně většinově shodli, že co do energií je a bude potřeba šetřit nejen elektřinou a plynem, ale také vodou. Nádrže na dešťovou vodu byly už například instalované při rekonstrukci Bartolomějského návrší.

