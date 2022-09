Následně Herman vysvětloval, že cítil potřebu předat dál informace, o nichž byl přesvědčen, že by se měly dostat k lidem – avšak současně si nepřál, aby tyto aktivita byla spojována s kolínskou organizací ANO.

Politické třenice v Kolíně se dostaly až do knihy

Odhalení vydavatele „letáků pod cizím jménem“ vyvolalo bouři na kolínské politické scéně, s celokrajskými i celorepublikovými přesahy, zejména v roce 2019. Rozruch ale ještě neutichl: když Rakušan kauzu připomněl v Poslanecké sněmovně, Herman se ohradil proti slovům o „lživém a pomlouvačném letáku“. Trvá na tom, že za před čtyřmi roky zveřejněnými informacemi si nadále stojí.

I za tím, že tehdy bylo správné připomenout, že Rakušan v jeden čas zastával současně pozice starosty města, statutárního náměstka hejtmanky kraje, prvního místopředsedy hnutí STAN a poslance Parlamentu ČR s členstvím v řadě výborů i podvýborů – a to všechno postavit do kontrastu s mediálním vyjádřením někdejšího kolínského starosty z roku 2014: „Kdybych začal uvažovat o vstupu do vysoké politiky, tak to je cesta k tomu, abych byl špatným starostou.“

Herman, který si už v minulosti posteskl, že všichni řešili jen vydavatele letáku a nikdo se pořádně nezabýval tím, co v něm bylo napsáno, rázně odmítá, že by tohle sdělení bylo možno považovat za pomluvu: „Že by tedy spíš než to, co bylo v letáku, vadilo, že se Vít Rakušan zachoval v naprostém rozporu s tím, co sám hlásal?“ A Herman trvá na tom, že za pomluvu ani lež nelze označit ani zmínku o platech plynoucích ze současně zastávaných funkcí.

Odmítá i zpochybňování informace o údajné ztrátě, která měla vzniknout „krocením dluhu“ města – přičemž v té souvislosti odkazuje na tabulku vytvořenou šéfem finančního odboru městského úřadu a na rozbor nejmenovaného finančního analytika; prý někoho přímo z Kolína. Mimo jiné v souvislosti se snížením zadlužení města zmiňuje i údajné přisvojování si cizích zásluh…

Kauza leták: zasedání zastupitelstva bude nejspíš zase bouřlivé

Rakušan, který je nyní předsedou STAN a ministrem vnitra, však ze svého vyjádření o Hermanovi neustupuje ani o píď. „V anonymně šířeném letáku o mně lhal – a lhal i o tom, kdo je autorem letáku; překvapuje mě, že se k té své ostudě znovu vyjadřuje,“ sdělil Deníku.

A Rakušan odmítá i další Hermanovo vyjádření, kdy nepřipouští polemiku. „Pokud jde o snížení zadlužení Kolína, za mě mluví čísla – a stabilizace financování Kolína teď pokračuje pod vedením mého nástupce Michaela Kašpara,“ ocenil vlastní činnost i svého stranického kolegu z řad týmu STAN.

