Jak vidíte výsledek voleb v Kolíně, třeba velký zisk hlasů pro ANO?

Je to ukázkou toho, že se celoplošná politika přenesla do komunálu. Voliči třeba ani neznají kandidáty, volili značku. Hnutí ANO ani nedělalo předvolební kampaň, jeho zástupci se nezúčastnili předvolební debaty v Ceropu. Mrzí mě dlouhodobě nízká voličská účast. Přitom komunitní politika je to, co člověka potkává ve městě každý den.