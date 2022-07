Stálicemi jsou v Kolíně Změna pro Kolín, ANO, Kolíňáci, KSČM a Volba pro Kolín. ODS a TOP 09 nejdou samostatně jako ve volbách 2018, ale Společně. Stejně jako minule opět kandiduje Česká pirátská strana a sdružení Zvíře není věc.

V komunálních volbách před čtyřmi lety převálcovala ostatní konkurenty Změna pro Kolín. Ze sedmadvaceti zastupitelských mandátů jich získala 21. Tři křesla obsadili členové hnutí ANO, po jednom pak Volba pro Kolín, KSČM a Kolíňáci.

Nahlédneme-li ještě hlouběji do historie, do voleb 2014, nebyl výsledek až tak odlišný. Změna pro Kolín získala 20 mandátů, ANO, Kolíňáci a KSČM po dvou a jeden sociální demokracie. Právě s ní se Změna o čtyři roky dříve (tedy 2010) prala o vítězství. To nakonec získala s osmi mandáty, sociální demokracie si jich tehdy připsala šest.

V dobách, kdy Změna pro Kolín ještě neexistovala (komunální volby 2006), vyhrála volby v Kolíně ODS s 12 mandáty. Stejně tak před dvaceti lety (volby 2002), kdy druhé skončilo sdružení nezávislých, třetí byla ČSSD. Ta přesto měla v letech 2003 až 2006 v Kolíně starostu, kterého následně vystřídal starosta za ODS.

