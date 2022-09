Nad australským městem se náhle zjevila tajemná růžová záře. Lidé se děsili UFO

Úkaz lidé mohli na noční obloze pozorovat 10 až 20 sekund. To je ovšem neobvykle dlouhá doba na to, aby se jednalo o meteorit. A to nebylo vše. „Soudě podle videozáznamů pořízených veřejností se zdálo, že objekt letěl mnohem pomaleji, než by se meteorit měl pohybovat,“ sdělil zakladatel britské sítě pro pozorování meteorů Richard Kacerek stanici CNN. I přes to se nakonec odborníci shodli, že šlo právě o meteorit.

Podle nejnovějších výpočtů britské meteorické společnosti, která pomocí 172 kamer monitoruje přelety vesmírných těles nad Spojeným Královstvím, dopadly zbytky meteoritu do Atlantiku poblíž ostrova Islay. „Trosky meteoritu velmi pravděpodobně skončily padesát až sto kilometrů od ostrova a nyní se nacházejí na dně oceánu,“ sdělil deníku The Guardian astronom John Maclean.

Odborníci vesmírné těleso analyzovali z mnoha úhlů, než nakonec došli k finálnímu závěru. „Určitě to byl meteorit. Pravděpodobně šlo o malý kousek asteroidu, který se odlomil,“ poznamenal Maclean.

Zprvu si i odborníci meteorit spletli s kosmickým odpadem kvůli již zmíněnému pomalému letu. „Typické meteority padají podstatně rychleji a rozpadají se později a níže než ten středeční,“ vysvětlil Maclean. „Jeho rychlost byla 31 950 kilometrů v hodině, což odpovídá spíše kosmickému odpadu,“ doplnil.

K porovnání uvádí stanice CNN případ z února minulého roku, kdy na příjezdovou cestu v Centrální Anglii spadl třísetgramový meteorit. Na obloze byl vidět sedm vteřin. „Většinu meteoritů je možné vidět jen pouhých pár sekund,“ řekla O’Brianová.

Ještě ve čtvrtek ráno si byli astronomové svým mylným zařazením téměř jistí. Byli přesvědčeni, že se jednalo o kus satelitu, který podle plánu shořel v atmosféře. S touto myšlenkou se vrhli na prověřování, zda je možné, aby se nad Skotskem kosmické smetí vůbec objevilo. „Nenašli jsme nic, co by to potvrzovalo. Sice se v inkriminované oblasti pohyboval družice Starlink, které měly být vyřazeny z oběžné dráhy, ale ty by nespadly v blízkosti Spojeného království. Spadly nad Severní Ameriku,“ konstatoval Maclean.

Neobvyklý nebezký úkaz nahlásilo přibližně 800 lidí. Pohled na barevnou podívanou byl neuvěřitelný i podle Steva Owense z univerzity v Glasgow. „Seděl jsem v obýváku, když jsem z okna uviděl tu úžasnou záležitost. Bylo to vyjímečné. Přes roztroušené obláčky jsem jasně viděl, jak se rozpadá a odlamují se z ní malé kousíčky,“ popsal muž nadšeně své zážitky.

Owens odhadl, že nebeské těleso muselo být velké, protože v atmosféře hořelo neobvykle dlouho. „Normálně tyto malé padající "hvězdy" shoří a všechno zmizí a vypaří se právě už v atmosféře. Ta včerejší byla ale větší než jen trocha prachu, která normálně způsobuje efekt padající hvězdy,“ vysvětlil.

