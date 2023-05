Na úbočí hory ve Špicberkách v norském souostroví Svalbard je budova, která by měla odolat jakékoliv válce, přírodní katastrofě i pandemii. Jakožto globální trezor semen má zabránit ztrátě zejména plodin, které se na zeměkouli vyskytují. Zatím jde celkem o 1,2 milionu vzorků semen téměř 6000 druhů rostlin z devětaosmdesáti semenových bank po celém světě. Samozřejmě nechybí ani semena z České republiky.

Vstup do globálního trezoru semen na Špicberkách. | Foto: Wikimedia Commons, Subiet, CC BY-SA 4.0

Globální trezor semen Svalbard Global Seed Vault daleko za polárním kruhem je ukryt do hory, dovnitř se lze dostat až po překonání pěti sad dveří. Hodil by se i do špionážních filmů s Jamesem Bondem.

Jak to vypadá uvnitř, se podívejte i v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Genetický poklad uvnitř hory

Seed Vault má kapacitu pro uložení 4,5 milionu odrůd plodin. Každý balíček semen se skládá v průměru z pěti set semen, takže v Seed Vaultu může být uloženo maximálně 2,5 miliardy semen. V současnosti sbírku tvoří škála od jedinečných odrůd hlavních afrických a asijských základních potravin jako je kukuřice, rýže, pšenice, vigna a čirok, až po evropské a jihoamerické odrůdy lilku, salátu, ječmene i brambor.

Místo navštívil i reportér listu The Guardian Patrik Greenfield, kterého sem vzala Lise Lukke Steffensen, výkonná ředitelka společnosti NordGen, která má provoz objektu na starost.

„Je to trochu jako být v katedrále. Máme tu vysoké stropy, a když stojíte vlastně uvnitř hory, není tu téměř žádný zvuk. Jediné, co slyšíte, jste vy,“ sdělila, když reportéra prováděla prostory s teplotou minus 18 stupňů Celsia.

Tato teplota je důležitá proto, aby semena nezmrzla a zároveň aby nezačala klíčit. „To, co je zabezpečeno uvnitř tohoto obřího trezoru, je jedním z nejdůležitějších globálních veřejných statků, které na Zemi máme. Proto je musíme chránit, zabezpečit a zajistit, aby jeho obsah byl zachován navěky,“ připomenul ve svém článku Patrik Greenfiel.

Specilizovaný web Crop Trust popisující globální trezor semen, připomenul, že na světě je zhruba 1700 genových bank potravinářských plodin. Mnohdy jsou však na místech, kde nemůže být spolehnutí na to, že sbírka nebude zničena. Například kvůli válečnému konfliktu či dlouhotrvajícímu výpadku elektřiny.

„A ztráta odrůdy plodiny je stejně nezvratná jako vyhynutí dinosaura, zvířete nebo jakékoli formy života. Seed Vault uchovává zálohy vzorků semen ze světových sbírek plodin,“ uvedl Crop Trust.

Globální trezor semen Svalbard Global Seed Vault:

Trezor chrání i „poklad“ z České republiky, a to zejména semena hrachu setého, brukve sítinovité či bobu obecného.

Při tvorbě trezoru se dbalo na to, aby bylo možné udržet rozmanitost plodin pro budoucí generace, připomenul přední britský zpravodajský web BBC. Zvláště v době, kdy Země čelí postupné změně klimatu přinášející i sucho. Hrozbu představují nové choroby, škůdci i třeba skutečnost, že se do rýžových polí dostává slaná voda.

Uvnitř genetické banky:

Sbírka se rozšiřuje zhruba dvakrát ročně o nově vyšlechtěné odrůdy. Zároveň se vyměňují původní semena, pokud hrozí, že by už nevzklíčila.

„Zabezpečení tak obrovské škály semen zároveň znamená, že vědci budou mít pořád tu nejvyšší šanci vyvinout výživné a klimaticky odolné plodiny, které zajistí, že budoucí generace lidstva nejen přežijí, ale budou i prosperovat,“ uvedl BBC.