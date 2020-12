Ve skutečnosti se za biblickým pojmem skrývá konjukci dvou obřích plynných planet Jupiter a Saturn, které se po celý prosinec den za dnem k sobě zvolna přibližují. A právě v pondělí 21. prosince opticky téměř splynou v jednu „hvězdu“. Naposledy bylo podobný jev možné sledovat před více než 400 lety, další příležitost se naskytne až za dalších 60 let. Proto si tuto příležitost astronomové a amatérští pozorovatelé nechtějí nechat utéct.

Temný prosinec rozzáří Betlémská hvězda

„Určitě bude stát za to vytáhnout dalekohledy a namířit je na večerní oblohu. Očekáváme totiž tak výjimečné přiblížení planet Jupiter a Saturn, že se pozorovatelům v mnoha případech vejdou v dalekohledu do jednoho zorného pole,“ uvádí ředitel úpické hvězdárny Marcel Bělík.

Z důvodu koronavirových omezení se ale na úpické hvězdárně nebude konat žádné organizované pozorování. „Bohužel nám pravidla epidemiologické situace neumožňují reálná pozorovaní dalekohledy úpické hvězdárny. Jedná se jednak o počty lidí, kteří mohou být současně v kopuli, jednak zejména v kontaktu oblasti očí s optickými částmi teleskopu, které není ovšem možno dezinfikovat,“ vysvětluje, proč hvězdárna nemůže pozorování zajímavého jevu na hvězdárně pro návštěvníky připravit.

Zájemcům ale k pozorování postačí i malý dalekohled, triedr či v krajním případě i divadelní kukátko, které umožní pozorování obou planet i s Jupiterovými měsíci v přírodě mimo hvězdárnu. „Moc nás to mrzí, ale vhodné pozorovací místo si najít ve svém okolí každý individuálně,“ dodává Marcel Bělík, a přidává radu ohledně vhodného času a volby pozorovatelského stanoviště. „Najděte místo, kde vám ve výhledu k jihozápadu nebudou překážet žádné stromy, budovy ani kopce, umístěte svůj dalekohled pokud pokud možno na stativ a zhruba od 17. hodiny vyhlížejte nad severozápadem jasnou tečku,“ navádí Marcel Bělík, a doporučuje, že není od věci „natrénovat“ si výběr vhodného místa třeba i den či dva předem, aby si pozorovatel ověřil, v kolik hodin a v kterém místě se po setmění Saturn s Jupiterem objeví. Je dobré si vyhradit čas mezi 17:00 až 17:40. Planety zapadají za obzor už v 18:30, takže pohled z kopce, odkud je dobrý výhled až ke vzdálenému horizontu, bude velkou výhodou. „Zbývá popřát štěstí na oblohu bez mraků. A pokud se 21. prosince počasí nevydaří, zkuste si úkaz století prohlédnout alespoň o den či dva později, i tehdy to bude ještě stále pěkná podívaná,“ zní doporučení z úpické hvězdárny.

Jupiter se Saturnem možná vítaly Ježíška

Tak blízko jako nyní si planety byly naposledy v roce 1623, tedy pouhých 14 let poté, co se na nebe začal dalekohledem dívat Galileo Galilei. Tehdy se ale nacházely poblíž Slunce, takže zmizely v jeho záři a nikdo je nemohl sledovat. Za opravdu snadno pozorovatelnou a velmi těsnou konjunkcí Jupiteru se Saturnem se tak musíme vypravit celých 794 let zpátky, do roku 1226! Mnozí odborníci se pak domnívají, že podobné setkání Jupiteru a Saturnu v roce 7 před naším letopočtem bylo tehdejšími astrology považováno za zjevení oznamující příchod spasitele, tedy tzv. Betlémskou hvězdu. Ta se původně se zobrazovala jako kometa, podle astronomů mohlo jít také o novu či supernovu. Jako nejpravděpodobnější se ale jeví právě konjunkce planet Jupitera a Saturnu.

„Jestli to tak doopravdy bylo, nevíme, jisté ale je, že letošní vánoční podívaná bude vpravdě úžasná. Mimo jiné i proto, že dalšího podobně blízkého přiblížení těchto planet se dočkáme až v březnu 2080!“ připomíná Jiří Dušek z Hvězdárny a planetária Brno.

Proč se jedná o tak vzácný astronomický úkaz?

Planeta Jupiter oběhne Slunce jednou za 11,86 pozemského roku, Saturn se pohybuje ve větší vzdálenosti, takže jeho „rok“ trvá 29,65 let. Zhruba jednou za dvě desetiletí se proto na pozemské obloze sejdou blízko sebe. A někdy dokonce výjimečně blízko sebe! Samozřejmě pouze díky perspektivě, Jupiter od nás bude ve vzdálenosti 762 milionů kilometrů, Saturn asi dvakrát dále.