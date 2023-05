Írán, který již dodal Rusku stovky bezpilotních letounů pro použití proti ukrajinské kritické infrastruktuře, podle Rady pro národní bezpečnost Bílého domu na podzim svou podporu zintenzivnil a v listopadu poslal do Moskvy dělostřelecké a tankové náboje. A protože Rusko pokračuje v invazi, kterou zahájilo před rokem, vztahy mezi Moskvou a Teheránem se prohlubují, prohlásil John Kirby, mluvčí americké Národní bezpečnostní rady. Ohrožen tím není jen Izrael, ale také východní Evropa.

Íránský dron HESA Fotros s doletem přes 2000 kilometrů | Foto: Wikimedia Commons, HESA, CC BY 4.0

„Rusko plánuje spolupracovat s Íránem, aby získalo více vojenského vybavení a na oplátku Rusko nabízí Íránu bezprecedentní obrannou spolupráci, včetně raket, elektroniky a protivzdušné obrany,“ uvedl podle serveru Politico Kirby. „Domníváme se, že Rusko by mohlo Íránu poskytnout stíhačky.“

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkKirby sice neupřesnil, o jaké stíhačky se jedná, ale je již dlouho známo, že Írán žádá – a velmi pravděpodobně také obdrží - ruské stíhačky Su-35 Flanker-E, mimo jiné výměnou za rozsáhlou vojenskou podporu ruské invaze na Ukrajinu. Pravděpodobnost, že se tak stane, v posledních měsících na základě dalších informací jen vzrostla. Včetně zprávy, která se objevila teprve před pár dny.

Na satelitních snímcích se před systémem tunelů a hangárů na nové íránské letecké základně Orel 44, jejíž část je zabudována do skály, objevila pravděpodobně maketa letounu Su-35. Tato nová základna by byla pravděpodobným kandidátem na umístění zdaleka nejmodernějšího íránského bojového letounu, kterým by se Suchoj Su-35 bezesporu stal.

Írán podle Kirbyho „také usiluje o nákup dalšího vojenského vybavení z Ruska, včetně bojových vrtulníků, radarů a cvičných letounů Jak-130. Celkem Írán od Ruska požaduje vojenské vybavení za miliardy dolarů.“ Kirby přitom neupřesnil, o jaké typy vrtulníků nebo radarů se jedná.

Wagnerovci a Severní Korea

Severní Korea mezitím „poskytla zbraně ruskému soukromému vojenskému kontraktoru, Wagnerově skupině, která páchá zvěrstva a porušuje lidská práva po celé Ukrajině“. Šéf skupiny Wagner, Jevgenij Prigožin, si přitom před pár týdny veřejně postěžoval, že přišel o vojáky kvůli nedostatku munice dodávané mu ruskou armádou. Ruské ministerstvo obrany se však proti tvrzení, že žoldnéřským skupinám byla odepřena munice ohradilo. Zajímavé na vyjádření bylo, že ministerstvo nejmenovalo konkrétní skupinu.

Sestřel íránských dronů ukrajinskou protivzdušnou obranou:

Zdroj: Youtube

Rostoucí vztahy mezi Ruskem a Íránem přitom nejsou podle Kirbyho špatné jen pro Ukrajinu a východní Evropu obecně. Problémem je to i pro Blízký východ: „Pro Blízký východ to rozhodně není dobré, protože Írán se bude snažit těžit ze spolupráce s Ruskem a získat ruské vojenské kapacity k posílení své vlastní vojenské síly v regionu. Takže je to problém na obou stranách.“

„Ani Čína se zatím nerozhodla poslat Rusku pomoc, i když to zvažuje,“ řekl Kirby. „I když máme náznaky, že Čína možná zvažuje poskytnutí smrtících schopností Rusku, zatím jsme neviděli, že by se tak rozhodla. Své obavy z tohoto vývoje jsme jasně vyjádřili jak soukromě, tak veřejně. S ohledem na tento potenciální výsledek upřímně řečeno. Čína by se neměla chtít hmatatelně zapojit tímto způsobem.“

Čínská dělostřelecká municeZdroj: Wikimedia Commons, Rosoboronexport, CC BY 4.0

Kirby odmítl komentovat zprávu, kterou zveřejnil časopis Der Spiegel, že ruská armáda jedná s čínským výrobcem dronů Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology o masové výrobě dronů kamikadze pro Rusko. Po tiskové konferenci však renomovaný deník The Wall Street Journal uvedl, že američtí představitelé tvrdí, že Čína zvažuje dodávky dělostřelectva a bezpilotních letounů ruským silám, které by mohly válku prodloužit.

„Úředníci uvedli, že zatím nedošlo k žádným dodávkám zbraní,“ napsaly noviny. „Pokud by však Čína přistoupila k dodávkám smrtící pomoci Rusku, mohlo by vzniklé napětí ovlivnit vztahy Západu s Pekingem na dlouhá léta a potenciálně by mohlo mít hluboké důsledky na bojišti na Ukrajině v době, kdy se obě strany připravují na jarní ofenzívu.“

Prezident Joe Biden pro ABC News uvedl, že pokud by Čína poskytla Rusku smrtící pomoc, USA by reagovaly. „Nepředpokládám - zatím jsme to neviděli, ale nepředpokládám, že by Čína vyvíjela nějakou velkou iniciativu a poskytovala Rusku zbraně,“ řekl Biden v rozhovoru v Bílém domě rok po zahájení ruské invaze. Když byl Biden dotázán, zda by Čína v budoucnu poskytla zbraně Rusku, trval však na tom, že USA budou reagovat, a odkázal na sankce, které dostaly jiné země po podpoře Ruska.

„Byla by to stejná hranice, kterou by překročili všichni ostatní. Jinými slovy, na každého, kdo by to udělal, bychom uvalili přísné sankce,“ řekl Biden.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj později odmítl 12bodový mírový plán Číny na ukončení války s tím, že by byl přijatelný pouze tehdy, pokud by vedl ke stažení vojsk Vladimira Putina ze všech okupovaných ukrajinských území. Na tiskové konferenci v Kyjevě u příležitosti prvního výročí zahájení války Zelenskyj řekl, že chtěl věřit, že Peking má zájem na spravedlivém míru. To znamená, že nebude dodávat zbraně Rusku, řekl a dodal: „Dělám vše pro to, aby k tomu nedošlo. To je priorita číslo jedna.“

Právě v této době americká armáda oznámila nový balíček pomoci pro Ukrajinu, který je mimo jiné doplněn o bezpilotní letouny a munici. Jedná se o bezpilotní letouny AeroVironment Switchblade 600 a Jump 20, CyberLux K8 a Area-I ALTIUS-600. Poslední tři jmenované typy byly poprvé zahrnuty do tranše americké vojenské pomoci pro ukrajinské ozbrojené síly. Zejména letouny ALTIUS-600 by mohly ukrajinským silám poskytnout mimo jiné zcela nové možnosti přesného úderu na velké vzdálenosti.

Švédská vláda mezitím zveřejnila informaci, že kromě příslibu 10 tanků Leopard 2 věnuje Ukrajině části systému protivzdušné obrany středního dosahu HAWK. A ve spolupráci s Německem, že hodlá zajistit Ukrajině přístup k dalšímu systému protivzdušné obrany IRIS-T, pro který Švédsko poskytuje nezbytné díly.

Bojiště Bachmut

Přestože se zde vedou těžké boje a ruské síly se přibližují, Ukrajina stále drží Bachmut, hornické město v Doněcké oblasti, které je již několik měsíců centrem tvrdých bojů. A přestože Ukrajina přišla o Krym, když ho Rusko v roce 2014 anektovalo, někteří jeho obyvatelé před několika dny vyvěšením ukrajinské vlajky na budově sevastopolského sídla ruské černomořské flotily popudili tamní okupační úředníky.

Skupina Oryxspioenkop OSINT vede průběžnou evidenci vizuálně potvrzených ztrát ruského vybavení, která podle ní přesahuje 9 000 kusů (ačkoli skutečné číslo je pravděpodobně mnohem vyšší, protože valná většina se ho neobjeví na fotkách, podle kterých skupina ztráty počítá).

Tanková munice ráže 125mm do ruských tankůZdroj: Wikimedia Commons, Vitalij Kuzmin, CC BY NC ND 4.0

I přesto a navzdory celosvětovému odsouzení po roce od invaze na Ukrajinu si Rusko pevně stojí za svým zdůvodněním takzvané speciální vojenské operace. Podle ruské mise při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) byla tato operace provedena v souladu s Chartou OSN.

