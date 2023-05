Nový český zázrak: Fotobioreaktor Helena zlepšuje vzduch a šetří peníze

Metropole Zličín v Praze. Někteří návštěvníci obchodního domu se zastavují u čehosi, co vypadá jako zelené akvárium. Mají plnou hlavu otázek. Co to má být? K čemu to slouží? Je to nějaký druh reklamy? Ve skutečnosti se dívají na fotobioreaktor Helena, který vyrábí kyslík a spotřebovává oxid uhličitý (CO²).

Vědec Pavel Jeřábek a fotobioreaktor Helena. | Foto: Se souhlasem Pavla Jeřábka