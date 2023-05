Každé muzeum chce upoutat pozornost návštěvníků buď nějakým jedinečným artefaktem nebo zajímavou kuriozitou. Auto - retro muzeum Veteráni Litvínov se například pyšní zářivě bílým vozem Chevrolet Corvette C3, jehož vlastníkem byl účastník letu na Měsíc.

Šéf Auto - retro muzea Veteráni Litvínov Tomáš Urban a Chevrolet Corvette C3 po americkém kosmonautovi z programu Apollo 11 | Foto: Deník/Edvard Beneš

Návštěvník města Litvínova, které se proslavilo hlavně ledním hokejem a chemickým závodem, narazí na muzeum hned při příjezdu do města. Po pravé straně od silnice vedoucí do centra je vlakové a autobusové nádraží a na tyto dopravní uzly expozice starých aut a techniky všeho druhu navazuje.

Rozhovor s předsedou spolku Veteráni Litvínov Tomášem Urbanem:

Zdroj: Youtube

Hlavní hvězdou sezony se v litvínovském muzeu veteránů stalo žihadlo v podobě vozu Chevroletu Corvette, a to už v roce 2019.

Auto kosmonauta skončilo v Litvínově

„Původním majitelem byl kosmonaut NASA, který se zúčastnil programu Apollo 11, jehož cílem byl let a přistání na Měsíci. Jeho jméno se mám ale nepodařilo zjistit,“ řekl Deníku šéf muzea Tomáš Urban. Dodal, že než se auto dostalo do litvínovské expozice, několikrát změnilo majitele.

Ferrari, BMW i Tatra. Opuštěné budovy v Nizozemsku ukrývaly miliardový poklad

„Původně bylo bílé. Kosmonautovi se to asi nelíbilo, tak ho nechal přestříkat na červeno. A než auto doputovalo k nám do Čech, nechal ho nový majitel zase přebarvit na bílo. Ale není to zrovna moc kvalitní, je to tak po americku,“ dodal Tomáš Urban s tím, že v současnosti auto vlastní hokejista Adam Coubal z Lomu, který žije dlouhodobě ve Spojených státech. Ten jej do expozice Veteráni Litvínov zapůjčil.

Vůz byl vyroben v roce 1979 v továrně v St. Louis ve státě Missouri. Ve stejném roce byl u příležitosti desátého výročí prvního přistání na Měsíci v Houstonu slavnostně otevřen Tranquility Park, kam byla umístěna replika stopy, kterou na Měsíci zanechal Neil Armstrong.

Chevrolet Corvette C3 po americkém kosmonautovi z programu Apollo 11 před expozicí Auto - retro muzea Veteráni LitvínovZdroj: Deník/Edvard Beneš

Společnost General Motors při té příležitosti v rámci propagace značky na americkém trhu předala NASA pro šestici kosmonautů z programu Apollo 11 do užívání šest kusů vozů Corvette C3.

„Letos 20. července uplyne 52 let od chvíle, kdy Neil Armstrong a posádka Apolla 11 udělali obrovský skok pro lidstvo. Nejen, že se astronauti jako oni, mohli dostat tam, kam se dosud nikdo nevydal, ale byli také obdarováni jedněmi z nejlepších výkonných vozů té doby,“ připomněl v roce 2021 portál Corvette Depot.

Selský dvorek u Veteránů v Litvínově:

Zdroj: Youtube

Pokud se někdo letos rozhodne navštívit automobilové muzeum Veteráni Litvínov, tak bohužel bude asi zklamán, protože Corvettu, připomínající americký kosmický program, neuvidí.

„Rozhodli jsme se, že takovýto unikát chceme mít v co nejlepším stavu, a tak vůz nedávno putoval do jedné pražské specializované autodílny, kde jej zrenovují. Vrátí se až za rok,“ doplnil Tomáš Urban.

Poprvé stanuli na povrchu Měsíce

Apollo 11 byl podle informací z internetové encyklopedie Wikipedia americký pilotovaný kosmický let programu Apollo, během něhož 20. července 1969 lidé poprvé stanuli na povrchu Měsíce. Trojici astronautů – velitele Neila Armstronga, pilota lunárního modulu Edwina „Buzze“ Aldrina a pilota velitelského modulu Michaela Collinse – v kosmické lodi Apollo 11 vynesla 16. července 1969 raketa Saturn V na oběžnou dráhu Země.

Náhradní posádku tvořili James Lovell – velitel, Villiam Anders – pilot velitelského modulu a Fred Haise – pilot lunárního modulu. V programu Apollo to byl pátý pilotovaný let a třetí let k Měsíci.

Ferrari a Lamborghini: Jak to bylo s jejich sporem? Rozpoutala ho osudová věta

O tři dny později, 19. července, přiletěli na oběžnou dráhu Měsíce. Dne 20. července 1969 se Armstrong a Aldrin v lunárním modulu spustili na povrch Měsíce a ve 20 hodin, 17 minut a 40 vteřin času UTC přistáli v Moři klidu (Mare Tranquillitatis). O šest hodin později vstoupil Armstrong jako první člověk na povrch Měsíce.

Společně s Aldrinem během dvou a půlhodinové vycházky nasbírali 22 kilogramů měsíčních hornin a po 21 hodinách a 31 minutách pobytu na povrchu odstartovali zpět ke Collinsovi, který zatím čekal ve velitelském modulu na oběžné dráze Měsíce. Po spojení s velitelským modulem se všichni vydali na zpáteční cestu k Zemi. Přistáli v Tichém oceánu 24. července 1969.

V muzeu jsou i další unikáty

Americká Corvetta není jediným unikátem muzea. Mezi vystavenými vozy se najde celá řada dalších, mezi nimi i hybridní německý Mercedes LE 1100 s nástavbou polní ambulance z období II. světové války.

U auta je cedule oznamující, že se jedná o jediné vozidlo na světě. Muzeum Veteráni Litvínov, které je v provozu od roku 2016 od dubna do října, vždy sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin, je každoročně pořadatelem červnového setkání majitelů historických aut.

Chevrolet Corvette C3 je třetí generace sportovního vozu Corvette, který vyráběla společnost Chevrolet v letech 1967 až 1982. Motory a podvozkové komponenty byly většinou převzaty z předchozí generace, nová byla ale karoserie a interiér. V roce 1979 se mohla automobilka Chevrolet pyšnit prodejním rekordem s 53 807 vozy. C3 pro auta vyrobená v letech 1969 – 1976 nesla jméno Stingray. Řada C2, vyráběná v letech 1963 – 1967 nesla označení Sting Ray. Toto pojmenování bylo vyřazeno až do roku 2014, kdy se vrátilo s vydáním vozů řady C7, jak se píše ve Wikipedii.