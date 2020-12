U horizontu události. K supermasivní černé díře máme blíž, než jsme si mysleli

Nová mapa naší galaxie změnila několik vesmírných jistot. Například tu, jak daleko to máme do středu Mléčné dráhy. Jedním výpočtem se nám cesta zkrátila o desetinu, přesněji o 2000 světelných let.

Vizualizace černé díry. | Foto: Shutterstock