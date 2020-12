Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová

Jízdní řád na této trati se nemění. V souvislosti s rozsáhlou výlukovou činností Správy železnic v úseku Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí v sousedním Pardubickém kraji lze zhruba od dubna či května očekávat rozsáhlé změny jízdního řádu. Ty se dotknou jak dálkové, tak regionální dopravy. Na území Středočeského kraje předpokládáme úpravy časových poloh osobních vlaků mezi Kolínem a Pardubicemi (v souvislosti s odstraněním pobytu vlaků v Pardubicích).

Trať 011 Praha – Kolín

Od 13. prosince 2020 budou ve špičce pracovních dnů znovu prodlouženy spoje linky S7 Bero un – Praha hl.n. až do Českého Brodu. Na jaře 2021 však může být provoz těchto průjezdních spojů podle postupu výlukových prací znovu omezen.Z důvodu výlukových prací v uzlu Praha dochází ke změně u spěšných vlaků jedoucích proti špičce. Ranní spěšný vlak do Kutné Hory již nepojede z Tábora, ale bude výchozí z Prahy hl.n. a pojede o cca 30 minut dříve (z Prahy hl.n. v 6:36). Odpolední vlak z Kutné Hory místo do Prahy-Holešovic pojede do Prahy hl.n. (oba protišpičkové vlaky pojedou pomalejší trasou přes Prahu-Malešice, aby v Praze hl.n. nemusela lokomotiva objíždět soupravu).

Trať 012 Pečky – Kouřim

U třech odpoledních párů vlaků v úseku Plaňany – Kouřim a zpět již nebude aplikováno prázdninové omezení, vlaky pojedou v pracovní dny celoročně.

Trať 014 Kolín – Ledečko

U třech odpoledních párů vlaků již nebude aplikováno prázdninové omezení, vlaky pojedou v pracovní dny celoročně. Večerní vlak z Kolína v 20:49 bude vždy končit v Uhlířských Janovicích, páteční prodloužení do Ledečka je zrušeno, stejně jako sobotní jízda z Ledečka v 3:55 do Uhlířských Janovic, vlak bude v sobotu výchozí z Uhlířských Janovic (4:21). Ke změnám dochází na základě požadavku krajského úřadu.

Trať 060 Poříčany – Nymburk

Ranní vlak od Rožďalovic do Poříčan, který dnes vynechával Nymburk hl.n. bude nově výchozí z Nymburka hl.n. (odj. 6:43) a nebude u něj aplikováno prázdninové omezení, vlak pojede v pracovní dny celoročně, stejně jako vlak v 7:22 z Poříčan do Nymburka.

Tratě 061 Nymburk – Jičín a 062 Křinec – Městec Králové

Časové polohy osobních vlaků zůstaly bez podstatných změn, protože Správou železnic avizovaná dopravna Bartoušov dosud nebyla postavena. Ranní vlak z Rožďalovic pojede opět do stanice Nymburk hl.n. (Os 15830 s příjezdem v 6:50). Dopolední osobní vlaky Nymburk hl.n. – Městec Králové a zpět (Os 15605 a 15604) pojedou denně. Odpolední vlaky Křinec – Městec Králové a zpět (Os 15626 a 15627) pojedou i o zimních a letních prázdninách. Víkendové ranní vlaky Nymburk hl.n. – Městec Králové a zpět (Os 15600 a 15603) pojedou jen v sobotu, víkendové ranní letní vlaky Nymburk hl.n. – Jičín a zpět (Os 15806 a 15807) budou v úseku Nymburk hl.n. – Křinec nahrazeny vlaky Nymburk hl.n. – Městec Králové a zpět (15602 a 15603), v úseku Křinec – Jičín nepojedou.

Trať 063 Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov

Na trati pojedou tři páry osobních vlaků v letním období o víkendech, a to v trase Bakov nad Jizerou – Sobotka a zpět. Ve směru ze Sobotky a Dolního Bousova pojede ve večerních hodinách navíc ještě jeden spoj, který bude končit v Mladé Boleslavi hl.n.

Trať 064 Mšeno – Mladá Boleslav – Sobotka (– Lomnice nad Popelkou)

Některé vlaky v úseku Mšeno – Mladá Boleslav pojedou v mírně upravených časových polohách, a to v souvislosti se změněnými podmínkami na trati provozované podle předpisu D3. O víkendech v letním období pojede v 9:32 z Mladé Boleslavi města nový vlak do Sobotky (Os 18500). Odpolední osobní vlaky Os 8540 a Os 8541 mezi stanicemi Mladá Boleslav město a Dolní Bousov opět pojedou i o zimních a letních prázdninách.

Trať 071 Nymburk – Mladá Boleslav

Ranní osobní vlak z Nymburka hl.n. v 7:04 (Os 6040) a popolední vlak z Mladé Boleslavi města ve 12:06 (Os 6043) pojedou nově i v pracovní dny, ranní vlak Os 6040 tak nabídne alternativu ke školnímu vlaku (Os 8504 z Nymburka v 6:31).

Trať 074 Čelákovice – Neratovice

Odpolední osobní vlaky doplňující v pracovní dny základní dvouhodinový takt mezi stanicemi Neratovice a Brandýs nad Labem opět pojedou o zimních a letních prázdninách.

Trať 076 Mšeno – Mělník

Některé vlaky pojedou v mírně upravených časových polohách, a to v souvislosti se změněnými podmínkami na trati provozované podle předpisu D3.

Trať 090 + 091 Praha – Roudnice nad Labem (– Děčín)

Počet a časové polohy vlaků jsou prakticky beze změn. Ranní zrychlený vlak do Prahy s odjezdem z Kralup v 6:12 (Os 9607) pojede stále v poloze z jízdního řádu 2020, po skončení výluk na trati z Mostu do Ústí nad Labem bude při úpravě časových poloh vlaků dálkové dopravy posunut do původní polohy cca o deset minut dříve. Z Kralup do Vraňan pojede v pracovní dny nový vlak s odjezdem z Kralup v 7:23 hodin (Os 9672).

Trať 092 Kralupy nad Vltavou – Neratovice

Odpolední osobní vlaky doplňující v pracovní dny základní dvouhodinový takt pojedou opět i o zimních a letních prázdninách.

Trať 093 Kralupy nad Vltavou – Kladno

Na této trati nedochází k žádným rozhodujícím změnám v jízdních řádech. Oproti původním návrhům jízdního řádu, které byly zveřejněny v červnu a srpnu, byl grafikon na základě dodatečného požadavku objednatele IDSK přepracován do původní podoby, tedy stejné jako současně platné. Vlaky tak budou i nadále zastavovat na zastávkách Dřetovice a Kladno-Vrapice a pojedou ve stávajících časových polohách.

Trať 095 Zlonice – Straškov

Na trati pojedou tři páry osobních vlaků v letním období o víkendech, dva páry z nich pojedou až do / ze Slaného.

Trať 110 Kralupy nad Vltavou – Louny

Počet vlaků je prakticky beze změn, protože však Správa železnic zmodernizovala stanici Zvoleněves, pojedou vlaky v ranní a odpolední špičce pracovního dne nově v intervalu 30 minut. Odpolední vlak s odjezdem z Kralup ve 14:54 bude končit ve stanici Klobuky v Čechách (Os 9712), v opačném směru bude obratový vlak výchozí ze stanice Klobuky v Čechách, večerní vlak ze Slaného v 18:37 nepojede.

Trať 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy

Na základě objednávky hlavního města Prahy dojde k zavedení jednoho páru víkendových vlaků navíc, a to pouze v úseku z Prahy hl.n. do Prahy-Zličína a zpět. Ráno se jedná o prodloužení vlaku v 6:07 z Hostivice, který bude nově pokračovat z Prahy-Zličína až do Prahy hl.n. (příj. v 6:47). Naopak večer bude přidán jeden vlak z Prahy hl.n. do Prahy-Zličína, místo jednoho vlaku s odj. v cca 21 hod. nově pojedou dva vlaky s odjezdy ve 20 a 22 hod., oba budou z Prahy-Zličína pokračovat až do Hostivice.

Trať 161 Rakovník – Blatno u Jesenice (– Bečov nad Teplou)

V odpoledních hodinách dojde u dvou párů vlaků Rakovník – Blatno u Jesenice a opačně k posunu jejich časových poloh o cca 10 minut dříve v obou směrech. Tímto posunem dojde ke zlepšení přípojů na relaci Kladno – Blatno u Jesenice a opačně a zkrácením cestovních dob na uvedené relaci. Jedná se o vlaky s novými odjezdy z Rakovníka v 15:47 a 17:47 a v opačném směru s odjezdy z Blatna v 15:24 a 17:24.

Trať 171 Praha – Beroun

Od 13. prosince 2020 znovu pojedou ve špičce pracovních dnů spoje linky S7 v trase Český Brod – Praha hl.n. – Beroun. Na jaře 2021 však může být provoz těchto průjezdních spojů podle postupu výlukových prací znovu omezen.

Trať 172 Zadní Třebaň – Lochovice

Na základě objednávky Středočeského kraje dojde k významnější změně jízdního řádu, zejména v odpoledních hodinách. Nejvýraznější změna se týká pátků odpoledne, kdy bude v době od cca 13 do 19 hodin zaveden hodinový interval mezi vlaky v celé trati, a to tím, že stávající vlaky Zadní Třebaň – Liteň a opačně budou každý pátek prodlouženy až do / z Lochovic. Navíc je na začátku odpolední špičky přidán jeden pár vlaků v celé trati po všechny pracovní dny. Zároveň také u některých vlaků dochází k časovému posunu za účelem zajištění rovnoměrnějšího rozložení spojů.

Trať 173 Praha – Rudná u Prahy – Beroun

Na základě objednávky hlavního města Prahy a Středočeského kraje bude zaveden jeden nový pár nočních vlaků v úseku Praha-Smíchov – Nučice zastávka a opačně. Tyto vlaky pojedou denně, odjezd z Prahy-Smíchova bude ve 23:26 a zpět z Nučic zastávky v 0:01.

Trať 174 Beroun – Rakovník

Na základě objednávky Středočeského kraje bude zaveden jeden nový pár vlaků v celé trati, vlaky pojedou v pracovní dny. Ve směru z Berouna do Rakovníka nově pojedou dva vlaky s odjezdy ve 14 a 15 hod. místo jednoho vlaku s odjezdem ve 14:25, v opačném směru z Rakovníka do Berouna pojede nový vlak v 17:48.

Trať 200 Beroun – Březnice (– Protivín)

Na základě objednávky Středočeského kraje bude jeden pár ranních vlaků prodloužen o úsek Zdice – Beroun a opačně, nově příjezd do Berouna v 6:54 a zpět odjezd z Berouna v 7:01. U jednoho odpoledního vloženého páru vlaků v úseku Březnice – Příbram a zpět již nebude aplikováno prázdninové omezení, vlaky pojedou v pracovní dny celoročně, navíc u zpátečního vlaku z Příbrami dojde ke sjednocení času odjezdu na 14:27 celotýdenně.

Trať 204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem

Na této trati dojde k výraznější změně jízdního řádu. Na základě objednávky Středočeského kraje dojde k zavedení několika párů vlaků navíc, jedná se o jeden dopolední pár navíc v pracovní dny (z Březnice v 9:20, z Rožmitálu v 11:22), o jeden dopolední pár navíc o víkendech v letní sezóně (z Březnice v 10:35, z Rožmitálu v 9:55) a dále polední pár, který bude obnoven o vánočních a letních prázdninách a pojede tak v pracovní dny celoročně. U většiny vlaků dále dojde časovým posunům kvůli zajištění lepších přípojových vazeb v Březnici.

Trať 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany / Dobříš

Vlaky, které dnes začínají, resp. končí ve stanici Praha-Vršovice, nově pojedou již z, resp. až do stanice Praha hl.n. U jednoho odpoledního páru vlaků v úseku Vrané nad Vltavou – Čerčany a zpět již nebude aplikováno prázdninové omezení, vlaky tak pojedou v pracovní dny celoročně.

Trať 220 Benešov u Prahy – Tábor

U dvou odpoledních párů vlaků v úseku Olbramovice – Votice, resp. Heřmaničky a zpět již nebude aplikováno prázdninové omezení, vlaky tak pojedou v pracovní dny celoročně.

Trať 221 Praha – Benešov u Prahy

Od zahájení platnosti nového jízdního řádu bude opuštěna stará trať včetně zastávky Praha-Strašnice zast. a vlaky pojedou po nové trati s novou zastávkou Praha-Eden. Otevření další nové zastávky Praha-Zahradní Město se předpokládá o letních prázdninách v roce 2021.

Z důvodu výlukových prací v uzlu Praha dochází ke změně u spěšných vlaků. Ranní spěšný vlak z Tábora již nebude z Prahy hl.n. pokračovat do Kutné Hory. Ranní spěšný vlak z Prahy do Benešova pojede o cca 30 minut dříve (z Prahy hl.n. v 6:26). Odpolední spěšné vlaky z Prahy směrem do Benešova pojedou z důvodu stavebních prací o cca 15 minut dříve. Oba „protišpičkové“ spěšné vlaky pojedou pomalejší trasou přes Prahu-Malešice, aby v Praze hl.n. nemusely lokomotivy objíždět soupravu. Odpolední průjezdné vlaky z / na trať 232 budou rozdělené v Praze hl.n. Důvodem je eliminace nepříznivých vlivů výluk.

Trať 222 Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov

U ranního páru vlaků již nebude aplikováno prázdninové omezení, vlaky pojedou v pracovní dny celoročně. Ve večerní dopravě budou sloučeny některé varianty vlaků, vlaky pojedou z Benešova v 20:14 a 22:44 denně. Ke změně dochází na základě požadavku krajského úřadu.

Trať 230 Kolín – Čáslav (– Havlíčkův Brod)

Ranní spěšný vlak z Kolína do Kutné Hory pojede o 15 minut dříve.

Trať 231 Lysá nad Labem – Kolín a 232 Praha – Lysá nad Labem – Milovice

Odpolední průjezdné vlaky z / na trať 221 budou rozdělené v Praze hl.n. Důvodem je eliminace nepříznivých vlivů výluk.

Trať 235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou

U dvou odpoledních párů vlaků již nebude aplikováno prázdninové omezení, vlaky pojedou v pracovní dny celoročně. V sobotu pojedou navíc vlaky z Kutné Hory hl.n. v 6:03 do Kutné hory města a z Kutné Hory města v 7:40 do Kutné Hory hl.n. Stávající pár vlaků Kutná Hora hl.n. – Malešov pojede nově již jen v úseku z Kutné Hory hl.n. do Kutné Hory města a zpět. Ke změnám dochází na základě požadavku krajského úřadu.

Trať 236 Čáslav – Třemošnice

Na základě požadavku krajského úřadu nově nepojede podvečerní pár vlaků z Čáslavi v 18:13 do Třemošnice a zpět z Třemošnice v 19:02.

Na následujících tratích v Praze a Středočeském kraji nedochází u regionálních vlaků ČD k žádným zásadním změnám:

020 (Kolín –) Velký Osek – Choťovice (– Chlumec nad Cidlinou),

070 Praha – Turnov,

072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem,

080 Mladá Boleslav – Bezděz (– Česká Lípa – Jedlová),

093 Kladno – Kralupy n.Vlt.,

094 Vraňany – Lužec nad Vltavou,

111 Kralupy nad Vltavou – Velvary,

120 Praha – Kladno – Rakovník,

121 Hostivice – Podlešín,

162 Rakovník – Kralovice u Rakovníka,

170 Beroun – Cerhovice (– Plzeň),

212 Čerčany – Ledeč nad Sázavou,

223 Olbramovice – Sedlčany.

