Zavítejte do muzejní herny

I o prázdninách mohou přijít chladné dny, kdy je dobře schovat se do muzea. A případě těch hodně teplých je tam naopak příjemný chládek. Navštivte výstavu Jan Havránek v Regionálním muzeu v Kolíně a své děti nemusíte nechávat doma. Je pro ně připravena zajímavá muzejní herna s tvořivými úkoly. Děti si mohou například vyrobit botičku z papíru inspirovanou Havránkovou původní profesí obuvníka nebo si namalovat nějakou z pěkných kolínských uliček. Své dílo mohou navíc také zařadit do aktuální soutěže, jejíž výhrou je volná vstupenka do kouřimského muzea lidových staveb. Otevřeno je úterý – pátek: 9 – 17, sobota a neděle: 10 – 17.