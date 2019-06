Výstava nesoucí název Kolín v běhu let se uskuteční 23.9 od 17 hodin v sále podnikatelského inkubátoru Cerop. Jedná se o výstavu, které představí návštěvníků, jaké změny město potkalo za posledních osm let. Zároveň budou představovány i vize, které na svou realizaci teprve čekají. Výstava totiž potrvá do 28. října.