Vypravte se do dračí říše v Kolíně

Objevte bájný portál, který je vstupem do dračí říše v Kolíně. Jedná se o dobrodružnou a zábavnou cestu za draky. Pro takovou cestu je ale zapotřebí si nainstalovat do mobilního telefonu bezplatnou aplikaci s názvem Geofun, ve které kliknete na ikonku s nápisem Kolínský dračí portál a dozvíte se, co dál. Hráči mají za úkol s pomocí aplikace najít dračí říši a poznat tak zábavnou formou město Kolín. Výlet za drakem si může udělat kdokoliv. Trasa vede úseky přístupné se psem, s kočárkem nebo i na vozíčku.