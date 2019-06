Vydejte se za moderní architekturou

Vydejte se na kole za moderní architekturou. Začátek trasy, je čistě na zájemcích ovšem výletní trasa začíná u kolínské dominanty Vodárna, dále se vydáte pohodlným cyklopruhem podél silnice do Štítar a odtud trasa táhne do Radovesnice a Křečhoře. Žlutá značka výletníky nasměruje k nádherné kubistické stavbě Bauerova vila. Na cyklisté dál čeká krátký kopec do Polních Voděrad, odkud cesta směřuje na Lošany, Kbílek a Uhlířské Janovice, kde se naskytá pohled na nový ale i starý zámek v Ratboři. Trasa pomalu končí přejezdem po nové cyklostezce do Kolína.