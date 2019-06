Volání dálek láká spolek Zoogeos Bohemia už víc než čtvrt století

Kolín – Výstavu Volání dálek, která zobrazuje expedice a výzkumy spolku Zoogeos Bohemia za 25 let jeho působení můžete vidět ve Veigertovském domě. Společnost Zoogeos Bohemia za 25 let své existence uskutečnila 14 velkých expedic za poznáním přírody do nejrůznějších atraktivních destinací. Výstava vás seznámí například s výzkumem zvířeny v málo probádaných balkánských zemích, trojrozměrné předměty pak představují nejrůznější přírodniny, ale také výrobky domorodých obyvatel či stylové upomínkové předměty atp.