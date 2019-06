Vizážistka prozradí rady a tipy

Přednáška o tom, co svým vzhledem sdělujeme, se koná dnes v hotelu Theresia. Uznávaná imunitní celostátní vizážistka Světlana Čiberová přijede návštěvníky seznámit s užitečnými radami. Na akci se budete moci dozvědět, co vaše tělo prozrazuje, například o vašem zdraví, životním postoji, náladě a nebo povahových rysech. Součástí bude iniciace do světa krásy pomocí líčení. Promluví, jaký má význam, stejně jako oblečení, které nás rovněž výrazně ovlivňuje. Nebude chybět ani analýza vlasů. Konkrétně to, proč mají ženy touhu barvit si je. Cílem akce je pak zejména přiblížit se sami k sobě.