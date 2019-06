Mohlo by se zdát, že zima a zimní radovánky jsou ještě daleko, zatím je to stále ještě na koupání, ovšem v Kolíně už startuje veřejné bruslení. Na zimní stadion je možné poprvé po letní sezóně zajít o tomto víkendu, a to v sobotu od od 12:30 do 14:30 hodin a v neděli od 14:45 do 16:45 hodin. Poté se plocha pro bruslaře z řad veřejnosti otevírá každý víkend zhruba na dvě hodiny denně. Kdo vyrazí za radovánkami na ledové ploše autem, může u zimního stadionu využít přilehlé parkoviště, které nabízí 65 parkovacích míst pro osobní automobily.