Úžasňákovi 2 míří do Kina99

Vytáhněte rodinu na první premiéru animované pohádky Úžasňákovi 2 do Kina99. Superhrdinská komedie z roku 2004 s názvem Úžasňákovi, letos představí pokračování druhým dílem. Rodina se super schopnostmi se snaží přizpůsobit běžnému životu. Pro všechny je to těžké, ale o to těžší je, že si nikdo z rodiny neuvědomuje schopnosti nejmladšího člena rodiny Jack-Jacka. Ve filmu se objeví i nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelský plán.