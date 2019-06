Třídvorské koupaliště ožije hudbou

Milovníci elektronické hudby mohou dnešní večer strávit ve Třech Dvorech. Již osmý ročník festivalu BPM wars se koná na tradičním místě areálu přírodního koupaliště. Návštěvníci se mohu těšit na nezapomenutelnou atmosféru, skvělou hudbu i zahraničního hosta, který přiletí až z Mallorky. Vstupenky se prodávají přímo na místě. Celá akce je přístupná mladistvím od 16 let.

MAIN STAGE:

Alberto Ruiz (Spain|cubbo|stick recordings)

Džejár

Subgate

Golpe

Ravic

P-Jay

Taada

Andrew Carp

Marteen

House stage:

Marcos

TGT project

TopClass

Topas

Robin

Samuel Lee

Czech Mike

Housecontrolz

Jako každý rok bude po celou akci zajištěn svoz:

Telefonní čísla: 728 883 281, 721 612 212

Kolín (nádraží) - Tři Dvory 100kč/auto.

Kolín (náměstí) - Tři Dvory 150kč/auto.

Taxi:

778 779 77

776140140

Parkování a příjezd:

K areálu se přijíždí přes půl obce, kde je mnoho neoznačených křižovatek, proto dodržujte pravidla silničního provozu.

K parkování je připravena rozsáhlá asfaltová plocha. Parkujte co možná nejblíže u sebe. V případě zaplnění se dá parkovat v blízkém okolí. Parkoviště je zadarmo a proto i nehlídané!!! Takže si nenechávejte nic cenného v autech… Na parkovišti prosím jezděte pomalu a ohleduplně !!!

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ NA PŘÍJEZDOVÉ CESTĚ

Bezpečnost:

Do areálu je zakázáno vnášet jídlo, pití, sklo, zbraně a jakékoli jiné nebezpečné předměty.

Do areálu je rovněž zakázáno vnášet drogy a jiné ilegální látky!! Po celou dobu akce platí také přísný zákaz rozdělávání ohně v areálu koupaliště a v přilehlých místech!!

Dále se zakazuje koupat po 22:00 až do konce festivalu!!!! Koupání pouze na VLASTNÍ nebezpečí…

Pořadatel nenese jakoukoliv zodpovědnost, za úraz, nebo zdravotní problémy způsobené nevhodným chováním návštěvníků, v rozporu s pravidly zde uvedenými.

Návštěvník zakoupením vstupenky s tímto souhlasí !!!! Za porušení pravidel vás může pořadatelská služba vykázat z areálu bez náhrady vstupného!!!

Změna programu vyhrazena.

V případě jakéhokoli zdravotního, či jiného problému prosím ihned informujte pořadatelskou službu u vstupu děkujeme.

Bankomat v areálu není a nedá se platit kartou.