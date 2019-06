Školka v lese chystá festival

Rodinný festival, který uspořádá Školka v lese spadající pod kolínskou neziskovou organizaci Prostor plus, se bude konat na medvědí louce v Borkách v pátek 29. června od 15 do 21 hodin. Akce, byť je komorního charakteru, je určena pro širokou veřejnost. Vystoupí kapely, dětské divadélko, nebudou chybět ani workshopy věnované žonglování, výrobě barefoot sandálů, bude se tisknout na tričko, malovat na obličej a návštěvníci tam najdou i stánky s občerstvením, limonádou a kávou. Hlavními tahouny programu pak bude interaktivní skupina pro děti Kůzle Husou, následně to postupně rozbalí kapely The Brownies, Zmesti sa a Blikající miminko.