Romantická komedie pobaví kolínské publikum

Romantická komedie s názvem Perfect Days bude uvedena ve čtvrtek 25. října od 19 hodin na hlavní scéně Městského divadla v Kolíně. Je to příběh o leckdy krkolomných životních situacích.

Úspěšná kadeřnice Barbs má na povrch vše, co si člověk může přát prosperující firmu, úžasný byt a mnoho přátel, jediné co jí v životě schází, je nový přírůstek do rodiny, kde ale najít vhodného otce?

Nenechte si ujít romantickou komedii, která netradičně představuje vtipné i méně vtipné životní eskapády, v podání známé účinkující herečky Lenky Vlasákové či herce Jana Dolanského.