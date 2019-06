Rockn rollová hudba bude hrát v parku Komenského

Letní otevřená ulice se uskuteční dnes od 17 hodin v parku Komenského v Kolíně. Můžete se těšit nejen na výstavu černobílých fotografii od fotografky Hanky Morové ale i na hudbu George and The Boogie Allstars, jedná se o rock and rollovou hudbu z padesátých a šedesátých let. Pro děti bude přichystané lego na dece, indiánské teepee a dílničky. V rámci otevřené ulice bude i možnost nahlédnout do klášterní zahrady, zájemci se shromáždí v 18 hodin u brány kostela z Kutnohorské ulice. Při nepříznivém počasí se akce ruší.