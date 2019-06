Řepařská drážka oslaví Dny seniorů

Pomalu začínají dny seniorů a na Řepařské drážce v Sendražicích by rádi tento den se seniory oslavili také. Připravena je speciální jízda seniorů s vnoučaty. Každý zájemce je vítám. Senioři se svým mladičkým doprovodem budou mít tuto nádhernou projížďku vláčkem zcela zdarma. Při nepříznivém počasí je samozřejmě přichystán i náhradní plán. V případě špatných podmínek by cestující mohli využít zcela vytápěný vagón. O zážitek jízdy ve vláčku zkrátka nepřijdou. Odjíždí se ze stanice Sendražice do Býchor.