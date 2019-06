Rekvalifikační kurz pod vedením lektorky

Český Brod – Rekvalifikační kurz se bude konat od 10. září v Českém Brodě. Kurz bude každé pondělí, úterý a středu od 8 do 15 hodin pod vedením Miroslavy Kubátové. Jedná se o účetnictví a daňovou evidenci s využitím počítače. Hodiny jsou vhodné pro osoby pečující o děti do 15 let nebo ženám či mužům ve věku 50 let a více. Těšit se můžete na učivo střední školy se zkušenou lektorkou s praxí. Úspěšné absolvování kurzů oprávní zájemce k práci jako OSVČ. (mše)