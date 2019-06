Radim Schwab vystoupí v Kolíně

Muzikálový koncert Radima Schwaba a hostů se uskuteční v úterý 21. května od 19 hodin v Městském divadle Kolín.

Hudebně nabitý večer nabídne nejslavnější melodie z mnoha českých i zahraničních muzikálů.

Nejvyšší český zpěvák a herec ohromí své diváky neuvěřitelně magickým projevem za doprovodu vynikajících hudebníků.

Zazní nejznámější kolekce jako je například The Phantom Of The Opera, Bídníci, West Side Story, Dracula, Cats, Sunset Boulevard, Čaroděj ze země Oz či znělky z oblíbeného animovaného filmu Shrek.