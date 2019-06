Prožijte volný pád nad Kolínem

Trocha letního adrenalinu na letišti v Kolíně. Jednou z nejlepších cest, jak prožít volný pád jsou zaručeně tandemové seskoky. Volný pád trvá okolo 50 vteřin a následný let padákem si vychutnáte v době od peti do deseti minut. Po otevření vše utichne a ucítíte naprostý pocit klidu. Seskok s vámi bude absolvovat zkušený tandem-pilot, se kterým si můžete při letu i povídat. Nemusíte se bát, že se padák neotevře, dnes jsou již plně vybaveny specialní výbavou, dokonce i záložným padákem. Minimální věková hranice pro zájemce je 8 let s výškou od 120cm.