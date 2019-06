Projekt Bez mamky pokračuje

Projekt s názvem Bez mamky pokračuje. Díky této příležitosti si mohou rodiče dopřát trochu soukromí pro sebe. V Dětském centru Rimava v Kolíně se vám postarají zcela kvalifikovaní pracovníci o vaše malé ratolesti ve věku od tří do pěti let. Tedy o dětičky, které ještě nenavštěvují mateřskou školku. Děti si tam budou hrát, tvořit a hýbat se. Pomůže jim to k začlenění se do kolektivu, díky němuž budou rozvíjet své řečnické dovednosti. V daný čas si maminky mohou zařídit vše, co potřebují. Například úřady, nákupy nebo mohou navštívit třeba masáže. (mše)